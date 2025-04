La Promessa Anticipazioni 21 aprile 2025: Lope scopre il grande segreto di Salvador. Ecco cosa nasconde il cameriere

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 21 aprile 2025 su Rete4. Nella puntata della Soap vedremo Lope scoprire la verità sull'atteggiamento scostante di Salvador. Il cameriere non vuole più sposare la fidanzata!

Nella puntata de La Promessa in onda il 21 aprile 2025 su Rete 4, alle ore 19:35, vedremo Lope fare una scoperta sconvolgente. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il cuoco comprenderà che Salvador non è più convinto di voler sposare Maria. Il ragazzo spingerà l’amico a fare chiarezza e a rivelare tutti i suoi dubbi alla sua innamorata. Intanto Margarita dovrà decidere cosa fare per il suo futuro con Ayala, mentre Maria Antonia se ne andrà e darà a Cruz il via a prendersi una rivincita nei confronti di Don Alonso. Santos ha ottenuto il ruolo di valletto personale di Curro e cercherà di conquistare la fiducia del barone mentre Simona si prenderà cura di sua figlia, vicina a raggiungere finalmente la felicità tanto attesa

La Promessa Anticipazioni 21 aprile 2025: Lope scopre che Salvador non vuole più sposare Maria

Tra Maria e Salvador c’è tensione e presto i due si troveranno a fare i conti con i propri dubbi e con le proprie incertezze. La cameriera si è accorta che il suo innamorato non è più lo stesso e che qualcosa lo turba ma a svelare l’arcano ci penserà Lope. Il cuoco non avrà più alcun dubbio: il suo amico sta nascondendo qualcosa. Lo metterà così alle strette e lo costringerà a confidargli la verità sui suoi pensieri. Il cameriere rivelerà di non essere convinto di voler sposare Maria, ma non perché non la ami più, ma perché tormentato da una proposta appena ricevuta, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e quella della sua fidanzata. Lope spingerà Salvador a essere chiaro con la sua compagna e a non tenere più questo segreto per sé, evitando così che tutta la loro relazione crolli miseramente come un castello di carta.

Per Margarita è tempo di bilanci, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Ayala è capitolato e Don Lorenzo ne ha approfittato per sbugiardarlo. Per il conte sembra arrivata la resa dei conti e sarà costretto molto presto a trovare una soluzione a tutti i suoi guai. Sì perché Margarita comincerà a interrogarsi se sposare Ignacio. La donna ha perso molta stima nei confronti del suo innamorato dopo che lui ha cercato di mandare Martina in convento, nonostante la ragazza avesse deciso di sostenere il loro matrimonio. Da allora le cose sono molto cambiate e la cognata di Cruz penserà lungamente al suo futuro e potrebbe fare una scelta completamente inaspettata e sconvolgente. Intanto Simona si prenderà cura di Virtudes e stavolta per la ragazza sta per arrivare il lieto fine.

La promessa anticipazioni: Maria Antonia se ne va, Cruz è pronta alla vendetta!

Maria Antonia deciderà di lasciare la tenuta, stanca di essere sempre pungolata da Cruz e ormai certa di non poter recuperare il rapporto con la sua amica. Con la sua ospite finalmente lontana, la marchesa si prenderà la sua rivincita e sarà un vero guaio per Don Alonso. Intanto Santos, diventato valletto personale di Curro, cercherà un modo per conquistare la fiducia del barone mentre Jana e Manuel, felici di essersi ritrovati e di avere un nuovo obiettivo comune, quello di salvare Pia, progetteranno la loro vita insieme. Il marchese comunicherà alla cameriera di voler affrontare l’argomento con i suoi genitori ma lei lo pregherà di stare attento e di tenere ancora segreta la loro relazione, mantenendola tale sino al giorno in cui diventeranno marito e moglie.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 aprile 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.