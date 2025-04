La Promessa Anticipazioni 22 aprile 2025: Jana ha un'importante richiesta da fare a Manuel. Ecco quale

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni de La Promessa in onda il 22 aprile 2025 su Rete4. Nella puntata della Soap vedremo Jana chiedere a Manuel un grande favore per preservare il loro amore mentre Petra tornerà a minacciare Ayala.

Jana farà una richiesta molto importante a Manuel nella puntata de La Promessa in onda il 22 aprile 2025 su Rete 4 alle ore 19.35. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cameriera pregherà il suo amato di non rivelare a nessuno della loro relazione e del loro progetto fino alle loro nozze. La giovane avrà paura che qualcuno possa mettere loro i bastoni tra le ruote. Intanto Pelayo rivelerà a Catalina di essere pronto a tornare a casa con lei mentre Martina accetterà con riluttanza di partecipare alla merenda di beneficenza della duchessa di Cerenzuelos. Don Lorenzo e Cruz saranno più che mai convinti che Ayala non ami veramente Margarita mentre Petra tornerà a minacciare il conte di rivelare tutta la verità su di lui.

La Promessa Anticipazioni 22 aprile 2025: Jana fa una richiesta molto importante a Manuel

Jana e Manuel stanno progettando il loro futuro. I due ragazzi sono pronti a sfidare ogni convenzione sociale per diventare marito e moglie e per vivere finalmente il loro grande amore, senza più ostacoli. Ma gli avvertimenti di Don Romulo, preoccupato per la sua cameriera, spingeranno la sorella di Curro ad andarci con i piedi di piombo. La domestica non vedrà l’ora di realizzare il suo sogno con il suo compagno, ma gli chiederà di mantenere segreta la loro relazione fino a quando non si saranno sposati. Avrà infatti paura che qualcuno possa ostacolare il loro rapporto e le loro nozze e farà bene a pensarlo, visto che la marchesa non permetterà mai e poi mai che una donna comune sposi il suo erede.

Pelayo è pronto a tornare alla tenuta, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Catalina è riuscita a convincere Pelayo a dare al loro amore una nuova possibilità. I due ragazzi non hanno mai smesso di volersi bene e proprio sulla base di questo sentimento che condividono e che non è mai svanito, la marchesina è sicura che stavolta le cose funzionino. Ha però dovuto persuadere il suo amato a tornare con lei alla tenuta e affrontare insieme il sicuro disprezzo da parte di Cruz. Catalina è convinta di riuscire a convincere suo padre e la sua matrigna ad accettare il conte di nuovo tra loro. E se così non fosse per lei nulla cambierebbe, è infatti determinata ad andare avanti per la sua strada.

La Promessa: Petra ha in pugno Ayala?

Martina accetterà con una certa riluttanza di partecipare alla merenda di beneficenza organizzata dalla duchessa de Cerenzuelos. La marchesina si troverà intorno a persone falsamente gentili con lei. Capirà che il suo passato è ormai sulla bocca di tutti e nessuno la guarderà più come prima. Intanto Don Lorenzo e Cruz continueranno a pensare che Ayala non ami Margarita e il conte si troverà sempre più in difficoltà. Petra l’ha minacciato e non contenta di quello che ha ottenuto, la cameriera tornerà a gelare il suo ex amante rivelandogli di essere pronta a confessare a tutti la verità su di lui, se non smetterà di fare i suoi sporchi giochi.

