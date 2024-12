La Promessa Anticipazioni 8 dicembre 2024: Abel vuole dire tutta la verità ma Jimena non vuole rovinare di nuovo tutto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata dell'8 dicembre 2024 in onda su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo che Abel cercherà di convincere Jimena a confessare tutta la verità su di loro ma la ragazza non vorrà perdere la seconda chance che crede di aver conquistato.

Abel non si limiterà solo a chiedere scusa a Manuel e Jana. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nell’episodio della Soap, in onda l’8 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, il dottore cercherà di convincere Jimena a rivelare a tutti la verità completa su quello che entrambi hanno combinato. La ragazza non vorrà però dargli retta e spererà di poter recuperare il suo rapporto con il marito. Intanto Don Lorenzo riuscirà a guadagnarsi la stima di Mr. Cavendish. Il conte risolverà il guaio che combinerà Jeronimo e sia Pelayo che l’inglese gliene saranno grati. Manuel non riuscirà a sopportare la presenza della moglie in casa mentre Salvador, con l’approvazione di Don Romulo, organizzerà un finto matrimonio tra lui e Maria. La Fernandez non riuscirà però a godersi il momento perché si renderà conto che la borsa piena di soldi che aveva trovato in soffitta, non si trova più.

La Promessa Anticipazioni 8 dicembre 2024: Abel vuole convincere Jimena a dire tutta la verità

Abel ha chiesto perdono a Manuel e Jana. Il dottore non sarà però del tutto soddisfatto; c’è infatti ancora qualcosa che deve rivelare ai due innamorati. Deve infatti confessare a tutti di essere stato d’accordo con la marchesina, per fingere la gravidanza e di averla aiutata sin dall'inizio. Il dottore cercherà di convincere la ragazza a essere del tutto sincera ma lei, convinta di avere di nuovo una chance con Manuel, non vorrà tornare su vecchi e dolorosi argomenti. Jimena spererà che suo marito le permetta di riavvicinarsi a lui ma la sua sarà una vana speranza. Il marchese sarà ancora furioso con lei e non vorrà averci niente a che fare.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo salva Pelayo!

Manuel non è soltanto furioso contro Jimena ma è soprattutto innamorato pazzamente di Jana e stavolta non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione di essere felice con lei. La presenza di sua moglie è un grande ostacolo e il marchese spererà di riuscire a trovare un modo per allontanarla e magari addirittura di sciogliere il loro legame. Intanto Don Lorenzo riuscirà a risolvere il fastidioso imprevisto che ha messo a rischio gli affari con Mr. Cavendish. Il De La Mata troverà una soluzione per mettere una pezza all’errore di Jeronimo e a permettere che gli affari possano andare avanti. Questo suo intervento convincerà l’inglese a dargli fiducia e Pelayo a lasciargli più spazio.

La Promessa Anticipazioni e Trame: Maria non trova più la borsa con il denaro

Salvador e Maria hanno fatto pace e questo ha dato al ragazzo il coraggio di fare un altro gesto romantico per la sua fidanzata. Non potendosi sposare molto presto, il cameriere – con l’approvazione di Don Romulo - organizzerà un finto matrimonio. Il giovane coinvolgerà Lope, che però si troverà ad affrontare un imprevisto. La Fernandez invece scoprirà, con orrore, che la borsa con i soldi, che aveva trovato in soffitta, non è più dove l’aveva nascosta. Chi l’avrà presa? La ragazza si confiderà con Jana e le chiederà di aiutarla a trovarla.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.