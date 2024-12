La Promessa Anticipazioni 7 dicembre 2024: Abel chiede scusa a Manuel e Jana

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata del 7 dicembre 2024 in onda su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo che Abel si scuserà con Manuel e Jana e prometterà di sostenere la loro relazione... peccato che alla tenuta sia tornata Jimena.

Un nuovo appuntamento con La Promessa ci aspetta il 7 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4. Le Anticipazioni della puntata della Soap ci rivelano che Abel, pentito per il suo comportamento, chiederà scusa a Jana e Manuel e prometterà ai due ragazzi di sostenere la loro relazione. I due ragazzi gliene saranno grati ma il ritorno di Jimena li manterrà sull’attenti. Nessuno alla tenuta sarà felice della presenza della ragazza; tutti saranno spaventati che lei possa fare qualche altra azione sconsiderata. Per questo Cruz continuerà a farla tenere d’occhio dalla servitù. Margarita accuserà Ayala di avere dei secondi fini con lei ma il conte, deciso a non farsi scoprire, negherà con forza. Lope e Vera faranno pace ma la ragazza si rifiuterà comunque di presentare all’innamorato la sua famiglia mentre Simona e Candela ringrazieranno Teresa per il suo impegno con Virtudes. Mister Cavendish si incontrerà con Pelayo e scoprirà che Don Lorenzo è il nuovo socio del giovane. La presenza del Capitano sarà molto utile per risolvere uno spiacevole imprevisto che capiterà ai tre, mentre staranno stipulando un nuovo accordo.

La Promessa Anticipazioni Puntata del 7 dicembre 2024: Abel chiede scusa a Manuel e Jana

Abel ha ricattato Manuel e Jana ma dopo un confronto prima con la cameriera e poi con il marchese, ha capito di aver fatto molti errori con loro. Il dottore si sentirà in colpa per come si è comportato e chiederà perdono. Il dottore prometterà di sostenere la loro relazione e di mantenere il loro segreto, costi quel che costi. Il marchesino e la cameriera saranno molto felici di saperlo dalla loro parte ma non potranno tirare del tutto un sospiro di sollievo. Il ritorno di Jimena ha rimesso tutto in discussione e ora che la ragazza non intende lasciare la tenuta, le cose potrebbero tornare a essere molto complicate per gli sfortunati amanti.

La Promessa Anticipazioni: Margarita scopre i piani di Ayala

Cruz ha riaccolto Jimena alla tenuta ma non ha alcuna intenzione di permetterle di avere altri colpi di testa, come successo in passato. Per questo motivo ha ordinato a Pia di sorvegliarla e la governante ha chiesto a Teresa di occuparsi di lei. La cameriera ha anche il compito di insegnare a Virtudes il suo mestiere e Simona e Candela gliene saranno molto grate. Intanto Margarita capirà che Ayala ha un secondo fine con lei. La madre di Martina parlerà chiaro con il conte e gli dirà di aver capito che la sua gentilezza nei suoi confronti è legata in qualche modo a Cruz. Il nobile negherà con forza le sue accuse ma capirà di essere stato colto in fallo.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Un imprevisto mette in difficoltà Pelayo e Don Lorenzo

Martina continuerà ad avere un brutto rapporto con Ayala, che proseguirà a trattarla malissimo. La giovane, furiosa, si sfogherà con Curro. Intanto Maria sarà tormentata dall’idea di poter essere rimasta incinta mentre Lope e Vera, dopo la loro dura discussione, riusciranno a fare pace. La ragazza però dirà al cuoco di essere sempre convinta a non presentargli i suoi genitori. Mr. Cavendish e Pelayo si incontreranno per portare avanti i loro affari. L’inglese scoprirà che Don Lorenzo è il loro nuovo socio e la cosa non lo renderà particolarmente contento. L’inglese dovrà presto ricredersi perché l’intervento del De La Mata sarà indispensabile per risolvere un imprevisto che rischierà di mandare a monte le loro azioni.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 2 all'8 dicembre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.