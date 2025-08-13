La Promessa Anticipazioni dal 17 al 23 agosto 2025: Catalina travolta dalla vergogna, Pelayo scappa dalle nozze!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 17 al 23 agosto 2025.

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 17 al 23 agosto 2025. Nella settimana vedremo Catalina affrontare la terribile decisione di Pelayo che, il giorno delle nozze, deciderà di fuggire e di non sposarla. Intanto Petra dovrà subire il ritorno di Pia, a cui Cruz affiderà il ruolo di sua cameriera personale. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 17 al 23 agosto 2025

Domenica 17 agosto

Jana è molto tesa per la festa di fidanzamento e ha paura di fare qualche mossa falsa, come spera faccia Cruz. Intanto Maria continua a farsi una nuova opinione su Padre Samuel mentre Martina deve togliersi un sassolino dalla scarpa e fare a Catalina un’importante domanda: è ancora innamorata di Adriano?

Lunedì 18 agosto 2025

Cruz sconvolge Petra nominando Pia sua nuova cameriera personale e dà a lei stessa il compito di informare tutta la servitù. Catalina chiede a Cruz di partecipare alle nozze, in deroga a quanto da lei deciso, e di fare da testimone a Pelayo. La marchesa rifiuta questo compito e Manuel, che ha sentito tutto, ne rimane molto colpito. Intanto Don Romulo prega Ricardo di perdonare Pia.

Martedì 19 agosto 2025

Dopo averla sorpresa con Maria, Cruz dà ordine a Jana di interrompere ogni rapporto con i membri della servitù e lei obbedisce. La signora Ros torna a mettere in guardia la marchesa dai progressi che la ragazza sta facendo mentre Curro racconta a Martina tutta la verità sul suo passato. La marchesina ne rimane sconvolta ma decide di non mostrare alcun turbamento per evitare che Catalina si accorga di qualcosa e rimanga in ansia per lei a pochi giorni dalle sue nozze.

Mercoledì 20 agosto 2025

Marcelo rivela a Teresa di aver visto il testimone del suo crimine alla tenuta e i due ragazzi sbiancano di paura. Don Ricardo rivela a Don Romulo qual è il vero legame tra i camerieri e i maggiordomi concordano sul fatto che il loro segreto debba essere mantenuto. Pia tenta di riavvicinarsi a Ricardo ma lui rifiuta di perdonarla mentre Maria Fernandez si prodiga ad aiutare Padre Samuel con i bisognosi del rifugio. Per Catalina arriva il momento delle nozze e tutti sono emozionati; qualcosa però va storto, molto storto.

Giovedì 21 agosto 2025

Pelayo ha abbandonato Catalina sull’altare con una lettera, nella quale spiega alla ragazza di non sentirsi pronto a riconoscere un figlio non suo. La marchesina, distrutta, si chiude in camera e vuole solo il conforto di Simona. Cruz è furiosa ma non tanto per la vergogna quanto per il fatto che è sfumata, ancora una volta, l’occasione di liberarsi della figliastra. Lorenzo non dà invece peso alla cosa visto che lui, molto presto, saluterà Curro, impegnato con Julia.

Venerdì 22 agosto 2025

Jana tratta con freddezza Maria su ordine di Cruz, la Fernandez ci rimane malissimo e ne parla con Teresa, la quale la prega di avere pazienza con l’amica, costretta a comportarsi in questo modo dai nobili per essere accettata in famiglia. Intanto alla tenuta c’è tanta preoccupazione per l’annullamento delle nozze di Catalina ma Padre Samuel cerca di trovare il lato positivo della cosa. Manuel, Jana e Don Romulo cercano di spiegare ancora una volta a Don Ricardo perché Pia ha finto la sua morte e lei si giustifica dicendo di aver tentato di salvarsi da Gregorio. Il maggiordomo non può però ancora perdonarla e ha bisogno di tempo. Cruz e Don Alonso litigano per via di quanto successo a Catalina e per lo scandalo che lei, incinta, farà ricadere sulla famiglia.

Sabato 23 agosto 2025

José Juan pretende che Julia gli sia riconoscente per aver salvato la sua situazione e per aver pensato a un matrimonio riparatore mentre Cruz sprona Jana a completare la lista degli invitati alla festa di fidanzamento. La ragazza ha sempre più paura di fare una mossa falsa e di non essere all’altezza. Intanto Petra punisce Maria per aver saltato dei turni per aiutare Padre Samuel. Catalina decide di affrontare di petto la sua situazione e si presenta a tavola ma deve subire le dure parole degli uomini di casa, che vogliono vendicarsi di Pelayo.

Foto Credit: © RTVE

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.