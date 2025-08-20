La Promessa Anticipazioni 21 agosto 2025: Catalina distrutta, per lei è una vergogna!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 21 agosto 2025 su Rete4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Catalina si chiuderà in camera, sconvolta dalle sue nozze sfumate. Don Alonso e Cruz saranno furiosi.

Catalina è distrutta, mai avrebbe immaginato che le capitasse una cosa simile, non a lei e non ora. Nella puntata de La Promessa in onda il 21 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, vedremo la marchesina struggersi ancora in abito da sposa e con la lettera di Pelayo tra le mani. Incapace di capire il perché sia accaduto poche ore prima delle nozze, la marchesina si chiuderà in camera e accetterà solo Simona con lei. La cuoca cercherà di infonderle coraggio e la stringerà a sé in uno stretto abbraccio. Alla tenuta è calato il gelo; Don Alonso è furioso e Cruz non può credere di dover ancora aspettare per liberarsi della sua odiata figliastra. L’unico che mantiene un certo contegno è Don Lorenzo, che invece è contento che Curro presto leverà le tende grazie al matrimonio con Julia. Ma vediamo nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 21 agosto 2025: Catalina abbandonata sull’altare

Catalina è stata abbandonata. Neanche nel peggiore dei suoi incubi avrebbe mai immaginato che tutto questo potesse accadere, non dopo averne parlato a lungo. Sì perché Pelayo ha deciso di andarsene dopo che aveva promesso di prendersi cura di lei e di riconoscere il bambino che porta in grembo. Ma il conte ha cambiato idea, all’ultimo momento, quando tutti aspettavano gli sposi all’altare. A Catalina fa male proprio per questo; possibile che si sia dovuto arrivare a tanto? E ora come farà con un bambino in arrivo e con un matrimonio fallito prima di cominciare?

Catalina si chiude in camera, disperata! Ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Catalina leggerà e rileggerà la lettera che le ha lasciato Pelayo, nella speranza di aver letto male. Ma nessuna rilettura cambierà il contenuto della terribile missiva, con cui il conte l’ha lasciata. La marchesina non riuscirà a calmarsi e, ancora vestita da sposa, si chiuderà in camera. Disperata e sconvolta, permetterà solo a Simona di consolarla e la cuoca, che la ama come una figlia, la terrà stretta in un abbraccio, cercando di infonderle il coraggio che le serve per affrontare questa dura prova che la vita le ha messo davanti.

La Promessa: Cruz infuriata, non si libererà di Catalina!

Le nozze saltate hanno sconvolto tutti; nobili e camerieri non si capacitano di quanto successo e sono senza parole. Don Alonso è una furia e questo perché sua figlia è stata umiliata e la sua famiglia dovrà affrontare un altro scandalo. Cruz sarà invece fuori di sé e delusa perché è sfumata, un’altra volta, la possibilità di liberarsi della figliastra. L’unico a non mostrare grande tensione sarà Don Lorenzo. Lui ha la vittoria in pugno visto che Curro presto se ne andrà di casa per sposare Julia.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.