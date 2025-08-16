La Promessa Anticipazioni 17 agosto 2025: Martina fa una domanda molto scomoda a Catalina, ecco quale

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 17 agosto 2025 su Rete4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Martina chiederà a Catalina se sia ancora innamorata di Adriano. Cosa risponderà la marchesina?

Le nozze di Catalina si avvicinano ma Martina ha ancora molta paura che la sua amata cugina stia facendo una sciocchezza. Nella puntata de La Promessa in onda il 17 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la figlia di Margarita chiederà alla cuginetta se sia ancora innamorata di Adriano e se sia davvero convinta di voler sposare Pelayo. Intanto la situazione tra Pia, Petra e Cruz si farà sempre più tesa e la marchesa sarà pronta a dare una lezione alla sua governante mentre Jana continuerà a prendere lezioni dalla signora Ros e a essere in ansia per la festa di fidanzamento, tanto da fare un passo falso. Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 17 agosto 2025: Martina pungola Catalina

Martina vuole vedere sua cugina Catalina, per lei una sorella, felice. Per questo motivo sta sempre sul chi va là quando si tratta di lei e del suo futuro. L’imminente matrimonio con Pelayo sembra rendere contenta la marchesina ma c’è una domanda che la figlia di Margarita non riesce a togliersi dalla mente. E per avere risposte deciderà di farsi avanti con Catalina e di chiederle, una volta per tutte, di dirle la verità. Martina le domanderà se ama Adriano. Quello che la figlia di Don Alonso le confesserà sarà qualcosa che non la lascerà stupita… ma cosa le rivelerà?

Petra infastidita da Pia, per lei è ancora guerra! Ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Pia è tornata alla tenuta e ha cercato di mettere in chiaro le cose con Petra. La cameriera ha rivelato alla governante di non volere più la guerra con lei e di volere una convivenza pacifica. Peccato che la madre di Feliciano non sia del suo stesso parere e voglia invece trovare un modo per liberarsi di lei una volta per tutte. Ma stavolta i suoi propositi incontreranno un ostacolo ben più grande del previsto. Cruz non vorrà più sentire le sue lamentele e si opporrà al licenziamento della domestica, a cui assegnerà un nuovo compito.

La Promessa Anticipazioni: Un passo falso mette Jana in pericolo

Jana continuerà a prendere lezioni dalla signora Ros e dimostrerà di essere in grado di imparare in fretta. La sua preparazione a diventare una signorina per bene diventa ogni giorno più facile e la marchesa avrà il suo bel da fare. Ma la sua ansia per la festa di fidanzamento le farà fare un errore. Per non essere tormentata dai pensieri, chiederà a Maria di farle compagnia durante la notte. Le due però verranno stanate da Petra, che correrà a informare Cruz. La marchesa sarà contenta di aver trovato un motivo per prendersela con la fidanzata di suo figlio, che sgriderà imponendole di non avere più rapporti amichevoli con la servitù.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.