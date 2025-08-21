La Promessa Anticipazioni 22 agosto 2025: Jana maltratta e gela Maria, Teresa deve intervenire!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 22 agosto 2025 vedremo Jana mettere in pratica gli ordini di Cruz e ferire Maria nel profondo. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Jana mettere in pratica quanto promesso a Cruz e nella puntata de La Promessa in onda il 22 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, tratterà con freddezza Maria. La Fernandez ci rimarrà molto male e toccherà a Teresa farle capire il motivo per cui la sua amica ha dovuto comportarsi così. Intanto Manuel, Don Romulo e pure Jana cercheranno di spiegare a Don Ricardo che Pia è stata costretta a mentire anche a lui e la donna gli confermerà di essersi dovuta nascondere da Don Gregorio. Il maggiordomo però, nonostante tutto, non riuscirà a perdonarla e avrà bisogno di tempo. Cruz e Don Alonso saranno furiosi per quanto successo a Catalina e si troveranno a discutere sullo scandalo che la gravidanza illegittima della ragazza provocherà sulla loro famiglia. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 22 agosto 2025: Jana ferisce Maria!

Jana deve dire addio a Maria; Cruz è stata perentoria: lei non deve avere alcun rapporto con la servitù, se non quello tra signora e domestici. L’ex cameriera si è trovata costretta a obbedire alla marchesa e per quieto vivere metterà in pratica i suoi ordini. Quando Maria arriverà nella sua camera per servire la colazione, dopo un cenno della signorina Ros, Jana la tratterà con freddezza, ferendola nel profondo. La domestica si lamenterà con Teresa, che dovrà farla ragionare e le dirà che la loro amica si sta comportando in questo modo solo per essere integrata nella famiglia di Manuel, che presto sarà suo marito.

Don Ricardo gelido con Pia, nessun perdono all’orizzonte nella puntata de La Promessa

Don Ricardo è furioso con Pia e questo perché avrebbe di gran lunga preferito essere informato anche lui dei piani della cameriera. Avrebbe cercato di darle una mano, soprattutto perché innamoratissimo di lei. Ma Don Romulo e Pia hanno voluto agire da soli, coinvolgendo Jana e poi, solo successivamente, Manuel. Il maggiordomo e i due futuri sposi cercheranno di calmare Ricardo e di convincerlo a perdonare la cameriera e pure lei tenterà di spiegargli di aver agito in fretta per salvarsi la vita. Ma il padre di Santos non riuscirà a tranquillizzarsi e chiederà del tempo per poterlo fare, senza però assicurare che le cose tornino quelle di prima.

La Promessa Anticipazioni: Cruz e Don Alonso travolti dallo scandalo?

Catalina è stata abbandonata e purtroppo per lei dovrà affrontare da sola una gravidanza con un figlio illegittimo. Cruz e Don Alonso saranno molto preoccupati per lo scandalo che sicuramente cadrà su di loro, se non troveranno una veloce soluzione. Ma se Don Alonso sarà anche in ansia per sua figlia, Cruz si curerà solo dell’onta che la sua famiglia dovrà affrontare a causa della sua figliastra, che causa solo problemi. La marchesa sarà furiosa anche perché non è riuscita a liberarsi di lei come invece sperava di fare grazie alle sue nozze. Alla tenuta si respirerà un’aria molto pesante e solo Padre Samuel sarà in qualche modo felice che questo matrimonio, per lui fondato sulle bugie e non sul vero amore, non sia andato in porto.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.