La Promessa Anticipazioni 18 agosto 2025: Cruz nomina Pia sua cameriera personale, per Petra è uno scandalo!

Nella puntata de La Promessa in onda il 18 agosto 2025 vedremo Petra infuriata; Cruz assumerà Pia come sua cameriera personale e per lei sarà un affronto! Cosa succederà ora? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Petra dovrà riabituarsi alla presenza di Pia e purtroppo la dovrà sopportare in un nuovo scomodo ruolo. Nella puntata de La Promessa in onda il 18 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Cruz nominerà Pia sua cameriera personale e darà a lei il compito di informare tutto il personale del suo nuovo compito. Petra ci rimarrà di sasso soprattutto per la sua rivale le chiederà di tornare a trattarla come una sua pari. Intanto Catalina proporrà a Cruz di cambiare idea e di partecipare alle nozze come testimone di Pelayo ma la marchesa si rifiuterà e Manuel, che assisterà alla conversazione, si stupirà non poco della reazione della madre. Intanto Don Romulo pregherà Ricardo di perdonare Pia, che ha nascosto anche a lui di essere ancora viva.

La Promessa Anticipazioni 18 agosto 2025: Cruz nomina Pia sua cameriera personale

Cruz ha riassunto Pia e Romulo ma non si limiterà a questo. La marchesa, forse per dare una lezione a Petra e sicuramente per vendetta, darà un nuovo compito alla domestica. La marchesa le darà il posto di sua cameriera personale e le darà l’ordine di informare lei stessa la servitù. Petra sbiancherà appena verrà a sapere questa fastidiosissima novità ma soprattutto non sopporterà che la sua rivale le chieda non solo di seppellire l’ascia di guerra ma anche di tornare a trattarla come una sua pari. Sarà una richiesta che non solo la infastidirà ma la farà proprio infuriare.

La Promessa Anticipazioni: Catalina fa una strana proposta a Cruz

Le nozze si avvicinano ma per il momento Pelayo non ha ancora un testimone. Catalina penserà a un modo per risolvere questa situazione e si rivolgerà a Cruz. La ragazza chiederà alla marchesa di partecipare alle nozze, diversamente da quanto aveva deciso, e di fare lei da testimone al suo promesso sposo. La nobile però rifiuterà questo incarico e Manuel, che sentirà tutto, ne resterà molto colpito. Possibile che il marchesino cominci a capire che sua madre è un orso travestito da agnellino?

La Promessa: Don Romulo prega Ricardo di perdonare Pia

Il ritorno di Don Romulo alla tenuta è stato un momento bellissimo per tutta la servitù; tutti sono contenti che il maggiordomo sia di nuovo tra loro, tutti tranne Don Ricardo, che ancora ce l’ha con lui e con Pia. Il padre di Santos è infuriato con i due – e con Jana – per avergli mentito e per non avergli detto che la cameriera (che amava) era ancora viva. Romulo lo pregherà di perdonarli e di mettere da parte il suo rancore verso di loro e verso soprattutto Pia, che vorrebbe fare pace con lui. Ricardo riuscirà a farlo? Tornerà il sereno tra loro?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.