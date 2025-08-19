La Promessa Anticipazioni 20 agosto 2025: Catalina sposa abbandonata, Pelayo se ne va!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 20 agosto 2025 vedremo Catalina vivere un vero incubo. La ragazza sarà abbandonata poco prima delle nozze. E ora? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Il giorno delle nozze tra Catalina e Pelayo arriverà nella puntata de La Promessa del 20 agosto 2025. Nell’episodio in onda su Rete4 alle ore 19.40, tutti saranno felici per la marchesina, che sta per percorrere la navata della chiesetta della tenuta e per diventare la moglie del suo amato conte. Ma un evento, poco prima della cerimonia, cambierà tutto. Pelayo farà recapitare una lettera alla sua fidanzata, nella quale le rivelerà di aver deciso di andarsene e di non sposarla. Intanto Marcelo rivelerà a Teresa che durante la visita del Duca De Carril ha riconosciuto un uomo, testimone del suo crimine. Don Ricardo racconterà a Romulo la verità su legame tra Teresa e Marcelo e i due maggiordomi si accorderanno sul fatto di non dirlo a nessuno. Pia cercherà di riavvicinarsi a Ricardo ma senza alcun successo mentre Maria deciderà di dare una mano a Padre Samuel con i bisognosi del rifugio. Ecco nel dettaglio cosa succederà nella Soap.

La Promessa Anticipazioni 20 agosto 2025: Catalina abbandonata sull’altare

Le nozze di Catalina e Pelayo saranno finalmente arrivate e la marchesina non vedrà l’ora di poter abbracciare il conte come suo marito. La felicità sarà alle stelle e tutti saranno emozionati. Questo matrimonio, oltre che sancire l’amore, risolverà molti problemi. Catalina non dovrà spiegare la sua gravidanza e Cruz si libererà presto di lei. Ma la sorpresa sarà dietro l’angolo. Sì perché, prima della cerimonia, prima che la marchesina si rechi nella chiesetta, Pelayo le farà avere una lettera con cui si congederà da lei per sempre. Il conte le farà sapere di non sentirsi pronto a fare da padre a un figlio non suo e di fatto abbandonerà Catalina al suo destino.

Marcelo rivela a Teresa un dettaglio preoccupante, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Durante la visita del Duca de Carril, Marcelo ha visto arrivare il testimone del suo crimine. Il ragazzo è molto scosso e non sa cosa fare; deciderà ovviamente di parlarne con Teresa per avere da lei consigli ma pure la cameriera si troverà in difficoltà, incapace di capire cosa fare. Intanto Don Ricardo informerà Don Romulo della vera natura del rapporto dei due. I due maggiordomi decideranno di non dire nulla a nessuno e di mantenere questo segreto che, se fosse scoperto, rovinerebbe i ragazzi.

La Promessa Anticipazioni: Pia cerca di riconquistare Ricardo ma…

Don Ricardo è in collera con Pia e non riesce a perdonarle il fatto di non averlo informato della sua finta morte. La cameriera, ora assunta direttamente da Cruz, cercherà di riallacciare i rapporti con lui ma il maggiordomo sarà molto ferreo nelle sue decisioni e non le darà alcuna chance. Intanto Maria, dopo aver cambiato opinione su di lui, si farà avanti per aiutare padre Samuel per sostenere i bisognosi del rifugio. La Fernandez si mostrerà molto contenta e colpita per le attività del sacerdote.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 17 al 23 agosto 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.