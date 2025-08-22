La Promessa Anticipazioni 23 agosto 2025: Catalina non si arrende ma sfuggirà allo scandalo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 23 agosto 2025 su Rete4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Catalina deciderà di mettere da parte la tristezza e di affrontare, con coraggio, il suo futuro. Ma eviterà lo scandalo?

Catalina non ha alcuna intenzione di farsi piegare dagli eventi e nella puntata de La Promessa, in onda il 23 agosto 2025 alle ore 19.40 - su Rete4 - deciderà di riprendere la sua vita come se nulla fosse successo. Le anticipazioni ci rivelano che la ragazza si presenterà a tavola con tutta la sua famiglia ma dovrà affrontare un discorso che non avrebbe voluto sentire, almeno non adesso. Intanto Cruz spronerà Jana a concludere la lista di invitati dalla festa del fidanzamento e la ragazza avrà sempre più paura di fare qualche mossa falsa che la metta in difficoltà. José Juan pretenderà che Julia gli sia riconoscente per il matrimonio riparatore che le ha organizzato mentre Petra punirà Maria imponendole un mese senza giorni di riposo, per aver saltato alcuni suoi turni per dare una mano a Padre Samuel. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 23 agosto 2025: Catalina affronta il suo futuro a testa alta

Catalina è stata abbandonata e ha passato diverse ore chiusa in camera sua, con solo Simona accanto. La ragazza ha ascoltato solo la cuoca, che la conosce e la ama sin da bambina ma anche l’unica a poterle dare, ora, quei consigli da madre, come lei diventerà tra non molto. La marchesina non ha intenzione di farsi vincere dalla tristezza e dalla desolazione; non permetterà che la decisione di Pelayo le rovini la vita e si farà coraggio. Deciderà quindi di affrontare il suo futuro a testa alta e si presenterà a tavola con tutta la famiglia. Purtroppo non potrà fare a meno di ascoltare la conversazione tra gli uomini della tenuta, desiderosi di vendicarsi del conte.

Petra punisce severamente Maria, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Maria ha deciso di aiutare Padre Samuel con i bisognosi del rifugio ma così facendo ha saltato qualche turno alla tenuta. Petra non può permettere che i suoi camerieri si comportino in questo modo e deciderà di dare alla ragazza una punizione esemplare. Le impedirà, per un mese, di avere giorni di riposo. La Fernandez cercherà di scusarsi rivelando alla donna di aver cercato solo di dare una mano alla povera gente ma la carità non farà breccia nel cuore dell’algida signora.

La Promessa Anticipazioni: José Juan furioso contro Julia

Don Lorenzo è felice che almeno lui riuscirà ad averla vinta e a sbarazzarsi del suo ingombrante figliastro. Il conte non vede l’ora che il ragazzo sposi Julia e le nozze dovrebbero arrivare a breve. Nel mentre José Juan pretenderà che Julia gli mostri riconoscenza per quello che lui ha fatto ovvero organizzarle un matrimonio riparatore. Ma né la giovane né Curro saranno felici di quello che sta succedendo e probabilmente mai lo saranno. Si sposeranno davvero nonostante tutto?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.