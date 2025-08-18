Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 19 agosto 2025 su Rete4. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che Jana dovrà chiudere ogni rapporto con Maria e i suoi amici. Cruz sarà sempre più spietata!

Grazie a Petra che ha scoperto lei e Maria nella stessa stanza, Cruz potrà intervenire per impedire a Jana di avere rapporti con la servitù. Nella puntata de La Promessa in onda il 19 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la marchesa imporrà alla sua futura nuora di chiudere ogni relazione con i suoi amici e imporrà pure a loro di trattare Jana non più come una cameriera ma come una signora. Intanto la Ros continuerà a mettere in guardia la marchesa, che sarà però sempre più convinta che la fidanzata di suo figlio farà un passo falso. Curro deciderà di rivelare a Martina ogni cosa sul suo passato; il baronetto le ribadirà di essere il fratello di Jana e aggiungerà di essere il figlio illegittimo di Don Alonso. Martina terrà per sé queste informazioni ma soprattutto cercherà di non curarsene per poter stare accanto a Catalina, prossima alle nozze. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 19 agosto 2025: Jana deve dire addio a Maria e ai suoi amici

L’ansia di Jana crescerà sempre di più e la ragazza avrà sempre più paura di non riuscire a farcela ad abituarsi alla vita da signora. A renderle le cose ancora più difficili ci si metterà Cruz. Dopo che Petra l’ha informata di aver trovato Maria nella stanza della signorina Exposito, la marchesa ha avuto la sua occasione per intervenire e nella puntata del 19 agosto 2025 la vedremo intimare alla sua futura nuora di dire addio a Maria e a tutti i suoi amici, rompendo con loro ogni rapporto. Sarà poi chiara anche con la servitù, che da ora in poi dovrà trattare la ragazza come una nobile. E Jana, per non avere ulteriori problemi, farà davvero quello che la suocera le dirà di fare, trattando Maria in modo freddo e ferendola nel profondo.

Cruz pronta a distruggere Jana, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Jana sta facendo tutto quello che la marchesa le sta imponendo, a partire dal cambio di abiti che la nobile sta scegliendo per lei. Si sta pure sottoponendo a una serie di lezioni di etichetta, impartite dall’algida signora Ros. L’istitutrice si è accorta di quanto l’ex cameriera stia migliorando e di come, presto, finirà per comportarsi come una vera signorina per bene; per questo metterà di nuovo in allerta Cruz, che però non avrà minimamente paura, certa che prima o poi Jana farà un passo falso.

La Promessa: Curro racconta tutta la verità a Martina

Curro e Martina avranno ancora modo di condividere delle confidenze importanti. Il baronetto rivelerà alla ragazza tutta la verità sulla sua nascita e aggiungerà un dettaglio a quello che la ragazza già sa. Le ribadirà di essere fratello di Jana e le confesserà che Don Alonso è suo padre. La marchesina deciderà di tenere per sé questa informazione ma soprattutto di non mostrare alcun segno di sconvolgimento. Martina ha pungolato Catalina e se si facesse vedere da lei scossa, sua cugina si preoccuperebbe moltissimo e non si godrebbe il bel momento che sta per vivere: il suo matrimonio è infatti imminente!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.