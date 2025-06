La Promessa Anticipazioni 21 giugno 2025: Vera lascia la tenuta e sarà un addio per sempre!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 21 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Vera darà le sue dimissioni e non avrà intenzione di cambiare idea!

Vera non cambierà idea e continuerà a pensare di dover lasciare la tenuta. Nella puntata de La Promessa in onda il 21 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la cameriera darà le dimissioni e prometterà di continuare a lavorare sino a quando Petra non avrà trovato una sostituta per lei. Lope cercherà di convincerla a rimanere ma lei, delusa e preoccupata, non lo starà a sentire; ormai il loro amore sembrerà sul viale del tramonto. Maria comincerà a guardare diversamente Marcelo e la cosa non passerà inosservata a Simona e Candela mentre Cruz e Don Alonso dovranno spronare Pelayo e Catalina a sposarsi al più presto, in modo tale che la gravidanza non dia scandalo. Jana andrà a trovare Don Romulo e si renderà conto che il maggiordomo è provato nello spirito e nel corpo dai maltrattamenti che subisce in carcere. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 21 giugno 2025: Vera dà le dimissioni

Vera ha deciso di andarsene. La ragazza ha scoperto che Lope l'ha tradita rivelando a Simona e Candela la verità su di lei e ora il suo segreto non è più tale. Spaventata che Cruz venga a scoprire chi è veramente ma soprattutto delusa da quello che il suo innamorato ha fatto, la giovane darà le sue dimissioni e prometterà di rimanere a lavoro sino a quando Petra non avrà trovato una sostituta. Lope cercherà di conquistare il suo perdono e di impedire che la giovane se ne vada e lo abbandoni ma la cameriera non lo starà ad ascoltare; tra loro è tutto finito! Intanto Margarita continuerà a indagare sul passato di Ayala, sospettosa che nasconda qualcosa.

La Promessa: Cruz e Don Alonso spingono Pelayo e Catalina a sposarsi subito

Catalina rischia la rovina. Pelayo ha rivelato a tutti che la ragazza è incinta e ha mentito per proteggerla, dicendo di essere lui il padre del bambino. Cruz e Don Alonso sono andati su tutte le furie e hanno immediatamente pensato a come risolvere questa situazione. Ai marchesi verrà in mente una sola soluzione: i ragazzi dovranno sposarsi il prima possibile, in modo da mascherare la gravidanza e di far pensare a tutti che le cose siano avvenute dopo il matrimonio. Cosa decideranno di fare i due? Dopo aver saputo la verità su Teresa e "suo marito", Maria comincerà a guardare Marcelo con occhi diversi e la cosa non sfuggirà a Simona e Candela, che saranno piuttosto perplesse.

Jana in ansia per Romulo, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Manuel ha chiarito le sue idee ai suoi genitori e oltre a voler la felicità per lui e per Jana, continuerà a impegnarsi per scagionare Don Romulo. Il giovane dovrà trovare presto una soluzione per lui soprattutto dopo quello che la sua innamorata gli dirà. Jana andrà a trovare il maggiordomo in carcere e si renderà conto che sta molto male. Romulo sarà distrutto e visibilmente provato sia nel fisico che nello spirito e dovrà uscire al più presto di prigione per salvarsi.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.