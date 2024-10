La Promessa Anticipazioni 19 ottobre 2024: Cruz accusa Don Alonso di aver allontanato i loro figli

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 19 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Cruz se la prenderà con Don Alonso e lo accuserà di aver rovinato la loro famiglia, allontanando i loro figli. Intanto Salvador e Maria scopriranno di non potersi sposare.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 19 ottobre 2024 alle ore 19:40 su Rete 4, Cruz se la prenderà con Don Alonso e lo accuserà di aver distrutto la loro famiglia, allontanando i loro figli. Tra i marchesi si scatenerà un vero e proprio putiferio; la causa sarà la decisione della nobile di rivelare a Curro la verità su Feliciano, cosa che suo marito gli aveva raccomandato di non fare. Arrabbiata della reazione del consorte, la madre di Manuel se la prenderà a sua volta con lui e lo accuserà violentemente di essere lui la rovina di tutto soprattutto perché arriverà un telegramma che annuncerà che di Leonor si sono perse le tracce. Lope proporrà a Vera di fare un picnic e lei accetterà mentre Salvador e Maria vorranno sposarsi ma Pia e Don Romulo diranno loro che non potranno convolare a nozze a causa del no dei loro padroni di casa.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso sgrida Cruz

Curro ha avuto un attacco di panico. Il baronetto non ha retto la notizia della morte di Feliciano. A rivelargliela è stata Cruz, che ha deciso di dirgli tutto nonostante le raccomandazioni di Don Alonso. Il marchese aveva chiesto alla moglie di andarci piano con il loro nipote e di non dirgli, almeno fino a quando non si fosse ripreso, della triste sorte del valletto, che era con lui il giorno della caccia. Ma la nobile, decisa a fare del male al baronetto, non ha seguito i suoi consigli e ha colto la prima occasione per confessare questa terribile verità. Il padre di Manuel sarà furioso e se la prenderà con la sua consorte, sgridandola duramente.

Anticipazioni La Promessa: Cruz accusa Don Alonso di aver rovinato la loro famiglia

Cruz non ci starà e non sopporterà di essere sgridata dall’uomo che lei ritiene essere l’unico colpevole della rovina della sua famiglia. A turbare la marchesa sarà un telegramma appena arrivato alla tenuta, nel quale ci sarà scritto che di Leonor - appena arrivata a New York - si sono perse le tracce. La nobile penserà che sua figlia abbia volontariamente non fatto sapere nulla di lei e per questo ma anche per la partecipazione di Manuel alla prossima competizione aeronautica, se la prenderà con il consorte, puntandogli il dito contro e urlandogli che è solo per colpa sua se i loro due figli, si sono allontanati da casa e non vogliono avere nulla a che fare con loro.

Trame e Anticipazioni la Promessa: Maria e Salvador non possono sposarsi

La lite tra Cruz e Don Alonso sarà furiosa e non permetterà a nessuno dei domestici di chiedere alcun favore ai marchesi. Per questo motivo Salvador e Maria saranno impossibilitati a procedere alle loro nozze. I due ragazzi hanno deciso di sposarsi e vorrebbero farlo al più presto. Quando Pia e Don Romulo scopriranno del loro piano, dovranno dir loro che i nobili si sono opposti e che il loro grande giorno deve essere rimandato. Sarà tanto il dispiacere da parte dei giovani che speravano finalmente di essere felici insieme. Intanto Lope proporrà a Vera di fare un picnic e lei, che ha rivelato a Jana di provare attrazione per il cuoco, accetterà con entusiasmo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.35 e sabato e domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.