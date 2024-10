La Promessa Anticipazioni 14 ottobre 2024: Addio Feliciano. Petra e Teresa sono disperate!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 14 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Feliciano morirà. Per Petra e Teresa sarà una brutta botta.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata de La Promessa in onda il 14 ottobre 2024 su Rete4, alle ore 19.35, Petra a Teresa diranno addio al povero Feliciano. Le condizioni di salute del ragazzo peggioreranno al punto da portarlo alla morte. Sua madre e la sua fidanzata dovranno salutarlo per sempre. Intanto Curro farà ancora fatica a riprendere i sensi e Abel sarà convinto che sia tutta colpa della quantità di etere somministrata al ragazzo. Don Lorenzo spererà che il ragazzo non si riprenda e per timore che possa farlo, penserà di soffocarlo con un cuscino. Intanto Catalina romperà gli indugi e chiederà a Pelayo di sposarla.

La Promessa Anticipazioni: Feliciano muore!

Teresa e Feliciano sono disperate. Le condizioni di Feliciano peggiorano di ora in ora e il dottore è stato molto chiaro: per lui non ci sono speranze. Don Romulo ha fatto di tutto affinché il ragazzo non scoprisse cosa gli stesse succedendo ma purtroppo il giovane ha sentito tutto e si prepara a lasciare la sua mamma e la sua amata compagna, con cui avrebbe dovuto sposarsi a breve. Jana si sentirà profondamente in colpa per non essere riuscita a fare nulla per lui e soffrirà moltissimo quando il cameriere spirerà tra le braccia della sua mamma, distrutta dal dolore e inconsolabile. Sarà una vicenda che farà molto male a tutti i domestici de La Promessa e che scatenerà la furia di Teresa.

Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo pensa di soffocare Curro

Curro non riuscirà ancora a riprendersi. L’operazione è andata a buon fine ma Abel sarà sicuro di aver usato troppo etere e di avere quindi rallentato la ripresa del barone. Don Lorenzo spererà che il ragazzo non riprenda i sensi ma Cruz, più obiettiva di lui e pronta a tutto per liberarsi dell’ingombrante nipote, lo metterà in allerta e lo spronerà ad agire in altro modo. Il conte penserà quindi di soffocare il giovane e di far sembrare anche questo un incidente. Intanto Simona si prenderà cura di sua figlia Virtudes, appena arrivata alla tenuta e in collera con lei per il tempo passato lontano.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Catalina chiede a Pelayo di sposarla

Catalina è rimasta stupita del coraggio di Pelayo, che è riuscito a convincere Cruz a far tornare Maria alla tenuta. La marchesina si è pentita di aver detto no alla proposta del conte e ora è pronta a rimediare. Sarà lei a farsi avanti e a chiedere al nobile di sposarla. Pelayo accetterà di slancio ma la relazione tra i due riserverà ancora grandi sorprese e non tutte piacevoli. Quali saranno lo scopriremo presto ma intanto vi anticipiamo che Cruz non vedrà l’ora di liberarsi di Catalina e spingerà il futuro marito della figliastra ad accelerare le nozze.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 ottobre 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.35 e sabato e domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.