La Promessa Anticipazioni 20 ottobre 2024: Martina si tira di nuovo indietro con Curro!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 20 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Martina confesserà a Curro di non riuscire a vedere un futuro con lui mentre Don Alonso indagherà sull'incidente di caccia.

Nella puntata de La Promessa in onda il 20 ottobre 2024 alle ore 19:40 su Rete 4, Martina farà di nuovo un passo indietro con Curro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina rivelerà al barone di pensare che la loro relazione non sia destinata a decollare e che dovendo rimanere nascosta a tutti, non potrà mai renderli felici. Jeronimo tornerà alla tenuta per avvertire Pelayo che Cavendish vuole continuare con la vendita delle armi e ha fatto un ordine molto grosso. L’inglese desidera che lo scambio avvenga a La Promessa. Don Alonso intanto indagherà sull’incidente di caccia, lasciando Don Lorenzo molto preoccupato.

La Promessa Anticipazioni: Martina si tira di nuovo indietro con Curro

Martina ha confessato a Catalina di amare Curro. La ragazza ha vegliato il baronetto per tutta la sua degenza ma ora che si è ripreso sembra che le cose siano cambiate. La giovane si tirerà di nuovo indietro con lui. La marchesina confesserà al ragazzo di non essere disposta a combattere per il loro amore e di aver paura che la loro storia, che deve rimanere segreta, non li renda mai contenti. Per non inseguire una probabile infelicità, gli confesserà di aver scelto di chiudere con lui per sempre. Per Curro sarà l’ennesima batosta e forse stavolta dirà anche lui basta.

Anticipazioni La Promessa: Jeronimo torna alla tenuta con una brutta notizia per Pelayo

Jeronimo si ripresenterà alla tenuta per informare Pelayo di una novità. Mr. Cavendish ha fatto un ordine molto importante e pretende che lo scambio non solo si svolga al più presto ma avvenga a La Promessa. L’uomo chiederà al conte di consegnargli le chiavi del magazzino ma lui si rifiuterà di farlo. Nel non cedere alle richieste del suo finto ex valletto, Pelayo finirà per tradirsi e per far capire a Catalina che le sta nascondendo qualcosa. La marchesina comincerà a tenerlo d’occhio e presto, purtroppo per lei, scoprirà un’amara verità.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso indaga sull’incidente di caccia

Quanto accaduto durante la battuta di caccia ha sconvolto tutti, primo tra tutti Don Alonso. Il marchese comincerà a pensare che non possa essersi trattato di un incidente e vorrà vederci chiaro. Per questo inizierà a indagare a fondo. Don Lorenzo e Cruz dovranno fermarlo prima che lui scopra che dietro alla morte di Feliciano e al ferimento – quasi mortale – di Curro ci sono loro. I due dovranno escogitare un piano per depistare il nobile e per far sì che nessuno mai pensi a loro come i mandanti dell’omicidio – fallito – del barone de Linaja.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19.35 e sabato e domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.