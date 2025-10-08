La Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025: la Promessa in banca rotta

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 12 al 18 ottobre 2025.

La Promessa continua il suo appuntamento settimanale con le puntate in onda dal 12 al 18 ottobre 2025. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 12 al 18 ottobre 2025

Domenica 12 ottobre 2025

Curro nota Jacobo con Martina alla festa dei conti de Ballester. Il duca di Carril si riaffaccia offrendo aiuto alla sua famiglia mentre Vera teme il nuovo approccio di suo padre perché sospetta che stia mentendo: non è una persona caritatevole. Petra mette in guardia Cruz da Leocadia, dato che sembra avere molta influenza in società.

Lunedì 13 ottobre 2025

Dopo aver constatato che Lorenzo non solo non difende i de Lujan, ma arriva perfino a sparlarle di loro, Alonso lo affronta. Un’offerta inaspettata del capitano, tuttavia, lo spinge a cambiare idea. Leocadia, invece, chiede a sua figlia di lasciare La Promessa ma Angela non vuole più obbedire e si ribella.

Martedì 14 ottobre 2025

Scoppia irrefrenabile la passione tra Maria Fernandez e Samuel, sebbene lei cerchi in qualche modo di lottare contro i propri sentimenti. Cruz mantiene il suo rifiuto di cedere il palazzo ereditato dal padre a Catalina, accusando Manuel di non avere abbastanza ambizione. Vera non ha intenzione di abbondare le sue indagini e coì continua a fare domande su una certa Lola.

Mercoledì 15 ottobre 2025

Lorenzo insiste perché vuole essere lui a dare ai De Lujan un ingente prestito ma, visti i precedenti, tutti si interrogano se sia il caso di contare veramente su di lui o meno, dato che in passato si è impossessato di una cospicua parte della tenuta. Nel frattempo, Angela invia una lettera molto importante che potrebbe decidere il suo futuro. Per spedire la lettera, Angela fa affidamento su Maria Fernandez che spera sia in grado di mantenere il segreto.

Giovedì 16 ottobre 2025

Il tentativo di Ricardo di ristabilire i rapporti con il figlio Santos non va come previsto e scoppia una discussione molto accesa, tanto che Don Romulo è costretto ad intervenire per rimproverare il ragazzo. Nel frattempo, Alonso e Manuel discutono dell’eredità dato che Manuel vorrebbe che il palazzo di Cadiz andasse a Catalina ma Cruz si oppone ferocemente.

Venerdì 17 ottobre 2025

Martina è tornata alla Promessa e presenta a tutti Jacobo come suo promesso sposo, seminando caos nella sua famiglia. Nel frattempo, Alonso si rifiuta di dare a Cruz la somma necessaria per pagare il riscatto chiesto dal fotografo. Nel frattempo, i problemi economici iniziano ad influenzare anche il lavoro della servitù, soprattutto chi lavora in cucina. Jana si offre di revisionare i libri contabili ma interviene Cruz che la umilia insultandola.

Sabato 18 ottobre 2025

La crisi economica che ha afflitto la Promessa diventa via via sempre più pressante e Jana inizia a sospettare che Cruz non voglia coinvolgerla nella revisione dei conti perché nasconde qualcosa.

