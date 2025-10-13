La Promessa Anticipazioni 14 ottobre 2025: Cruz insulta e umilia Manuel!

Anticipazioni TV

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 14 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

Quello che sta accadendo alla tenuta sta diventando davvero troppo per Cruz, che perderà la pazienza anche con il suo amato figlio. Nella puntata de La Promessa in onda il 14 ottobre 2025, la marchesa insulterà e umilierà Manuel dandogli del debole e additandolo come un uomo senza orgoglio e senza determinazione. A scatenare in questo modo la nobile sarà anche l’insistenza di Catalina, decisa ad avere il palazzo della sua matrigna, avuto in eredità dal padre. Intanto Maria cercherà di frenare i suoi sentimenti per Padre Samuel ma farà una grande fatica mentre Vera, convinta di dover continuare a indagare su suo padre, comincerà a fare domande in giro su una certa Lola. Chi sarà? Ecco nel dettaglio le anticipazioni dell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Cruz non vuole cedere ma Catalina insiste

Catalina vuole lasciare la tenuta ma la sua gravidanza gemellare e per questo molto delicata, le sta impedendo di abbandonare la sua casa per trasferirsi da sua zia, momentaneamente. La ragazza ha in mente di trovare un nuovo alloggio e pensa di occupare il palazzo che Cruz ha ereditato dal padre. Nella mente della marchesina non c’è solo una nuova dimora ma anche un progetto imprenditoriale, di cui ha informato il padre, l’unico a poter convincere la marchesa a cedere il suo bene. Cruz però non vuole sentire ragioni e questo anche perché non intende accontentare la sua figliastra neanche se questo vorrebbe dire levarsela di torno. La nobile è determinata e lo sarà sempre a mettere i bastoni tra le ruote alla giovane, qualunque cosa lei chieda e desideri.

Cruz insulta Manuel, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Le richieste di Catalina e il suo comportamento da vera imprenditrice – e da vera erede del casato – irriteranno Cruz, che vorrebbe vedere Manuel così determinato a salvare la sua famiglia. Ma il giovane è perso dietro l’amore di Jana, una donna qualunque, e pare così tanto preso da non riuscire a occuparsi di altro che della sua amata, che presto lo renderà padre. La marchesa non può sopportarlo, non più, e per questo si scaglierà contro il suo adorato figlio – che ha sempre protetto e per cui ha fatto cose indicibili – umiliandolo e insultandolo. Cruz darà a Manuel del vigliacco, additandolo come un uomo incapace di mostrare il proprio orgoglio e di lottare per la sua eredità. Insulti che rimbalzeranno sulla pelle del marchesino, che rinuncerebbe al suo titolo a favore della sorella se potesse farlo.

La Promessa Anticipazioni: Vera indaga su una certa Lola, chi è costei?

Vera è molto spaventata che suo padre possa mettere Don Alonso sotto scacco. La ragazza sa perfettamente che il Duca De Carril non è una persona di cui ci si possa fidare e conosce i suoi loschi traffici, sebbene non così a fondo da poterlo smascherare. Per questo è fuggita da casa sua e ora intende indagare su di lui e sul suo braccio destro. La vedremo fare mille domande su una certa Lola, una donna (che scopriremo proprietaria di una gioielleria ma sotto copertura) di cui lei ha sentito parlare e che è certa sappia molto di più sul suo spregevole genitore. Intanto Maria tenterà di mettere un freno ai sentimenti che prova per Padre Samuel ma si renderà conto di quanto questo sia difficile.

