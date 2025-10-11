La Promessa Anticipazioni 12 ottobre 2025: Petra mette in guardia Cruz, Leocadia ha troppo potere!

Anticipazioni TV

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 12 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

La presenza di Leocadia alla tenuta sta diventando sempre più problematica e Cruz rischia di vedersela brutta. Nella puntata de La Promessa in onda il 12 ottobre 2025, alle ore 19.45 su Rete4, Petra metterà in guardia la marchesa dalla sua ex amica, che ha conquistato grande potere e influenza nella società e, per questo, potrebbe diventare un pericolo sia per la nobile che per tutta la famiglia dei Lujàn. Intanto Vera sarà molto preoccupata per la mossa che suo padre farà verso Don Alonso. La ragazza sarà certa che il Duca De Carril abbia qualcosa in mente e che il suo aiuto al marchese nasconda un doppio fine. Curro invece continuerà a domandarsi chi sia Jacobo, il fidanzato di Martina. Ecco nel dettaglio le anticipazioni dell'episodio.

La Promessa Anticipazioni 12 ottobre 2025: Petra mette in guardia Cruz, Leocadia è troppo pericolosa

Leocadia si sta rivelando un personaggio dal potere enorme, molto più di quanto ne abbia Cruz. La donna ha avuto un solo tentennamento e questo per via dell’arrivo di Angela alla tenuta, che ha scombinato – ma solo in parte – i suoi piani. Sì perché è chiaro che l’ex migliore amica della marchesa abbia in mente qualcosa e che sia pronta ad agire. A rendersi conto della sua crescente importanza sarà Petra, che allarmerà la sua signora e la spingerà a guardarsi le spalle molto più di quanto stia facendo. La governante capirà che la nuova arrivata ha guadagnato un ruolo importante nella società e potrebbe tenere in pugno (e lo sta già facendo) la famiglia dei Lujàn.

Un aiuto pericoloso, parola di Vera! Ecco cosa succederà ne La Promessa

I marchesi sono rovinati. L’uscita dell’articolo sul matrimonio di Manuel con una cameriera, ha rovinato la reputazione della famiglia e ha fatto sfumare un accordo molto vantaggioso per Don Alonso, che avrebbe potuto risolvere i problemi economici della tenuta. Ma così purtroppo non è stato e per i suddetti motivi, le cose sono andate malissimo. Il duca De Carril si presenterà dal marchese con una proposta di aiuto ma Vera spererà con tutto il cuore che Alonso non accetti. La giovane sa che suo padre non fa niente senza avere in cambio qualcosa e sarà certa che abbia in mente qualcuna delle sue spregevoli mosse.

La Promessa Anticipazioni: Curro indaga su Jacobo

Curro è sconvolto per via di Martina, che si è presentata alla festa a casa dei conti de Ballester con il suo nuovo fidanzato, Jacobo Monteclaro. Il baronetto non riesce a credere che questo sia davvero accaduto ma soprattutto sarà molto incuriosito dal giovane appena conosciuto, che – secondo il suo istinto – nasconde qualcosa. E per capire se le sue sensazioni siano giuste, il fratello di Jana cercherà di tenere d’occhio il nuovo personaggio sia perché spaventato che Martina possa soffrire sia perché sotto sotto un po’ geloso di lui. In tutto questo si inserirà Angela, che non smetterà di attrarre Curro con il suo carattere determinato e la sua indipendenza.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 18 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.