La Promessa Anticipazioni 15 ottobre 2025: Don Lorenzo ha in pugno i Lujàn!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 15 ottobre 2025 su Rete4. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Don Lorenzo ha in pugno tutti, Don Alonso per primo. Nella puntata de La Promessa in onda il 15 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, il De La Mata insisterà con il marchese affinché lui accetti il prestito che lui ha in mente di dargli e salvi così la sua famiglia dal disastro. Alonso non saprà se accettare o meno, conscio del fatto che di suo cognato non ci si possa fidare e che abbia già una bella fetta di proprietà della tenuta. Intanto Angela deciderà di inviare una lettera per decidere del suo futuro. Per mandarla e non dare nell’occhio, chiederà aiuto a Maria Fernandez, certa che la cameriera sappia tenere i segreti. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo offre a Don Alonso la soluzione a tutti i suoi problemi

Alonso ha scoperto che Lorenzo è un traditore o meglio che va in giro a sparlare della loro famiglia e accusa, senza vergogna, suo nipote di essere un folle. Il Capitano va in giro a dire che i Lujàn hanno sbagliato a lasciar sposare il proprio erede con una donna umile come Jana e si tira fuori da questa scelta, ribadendo che lui avrebbe fatto in modo molto diverso. Questo ha fatto infuriare Don Alonso, che sarebbe intervenuto contro suo cognato in modo molto violento, se non avesse ricevuto da lui una proposta, che potrebbe risolvere tutti i suoi problemi. Il De La Mata ha offerto un prestito per salvare la famiglia e La Promessa.

Don Alonso accetterà l’aiuto di Don Lorenzo nelle puntate de La Promessa?

Don Alonso è rimasto spiazzato dalla proposta di Don Lorenzo, che si è offerto di coprire i debiti del cognato e di fargli avere dell’altro denaro, attraverso un prestito. Il marchese sa perfettamente che questo risolverebbe tutti i problemi della sua famiglia, che non otterrà alcun tipo di accordo, non ora che lo scandalo si è abbattuto su di loro. Ma sa anche molto bene che non ci si può fidare del Capitano, che in passato ha agito alle loro spalle e che si è impossessato di una parte cospicua della tenuta. Purtroppo però in quel momento ci saranno poche chance e la soluzione del prestito risulterà la più vantaggiosa sebbene molto pericolosa.

La Promessa Anticipazioni: Angela nasconde una lettera… per il suo futuro

Leocadia ha ordinato ad Angela di lasciare la tenuta ma la ragazza ha tenuto a precisare di non avere alcuna intenzione di abbandonare La Promessa e di seguire le direttive di sua madre. La ragazza deve però prendere una decisione sul suo futuro, molto importante. E affiderà la decisione a una lettera che avrà urgenza di inviare in segreto. Per questo si rivolgerà a Maria Fernandez, l’unica persona – tra la servitù – che è sicura sappia tenere la bocca cucita.

