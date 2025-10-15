La Promessa Anticipazioni 16 ottobre 2025: Scoppia la rissa alla tenuta, Don Romulo deve intervenire

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 16 ottobre 2025 su Rete4. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata de La Promessa che ci aspetta il 16 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, Don Romulo dovrà sedare una rissa tra Don Ricardo e suo figlio. A scatenare il putiferio sarà il tentativo del maggiordomo di ristabilire il rapporto con Santos ma, quest’ultimo, non accetterà nemmeno in parte le scuse del suo papà e si infurierà ancora di più con lui per le bugie che gli ha propinato per anni. Intanto Manuel e Don Alonso parleranno dell’eredità e il marchesino confermerà a suo padre di volere che Catalina abbia il palazzo a Cadice, quello che Cruz ha ricevuto da suo padre e che si ostina a non voler cedere alla figliastra. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso deve salvare la famiglia

I Luàn rischiano grosso e stavolta non sarà facile uscire dalla situazione in cui sono caduti. L’articolo scandalo su Manuel e Jana ha messo tutti con le spalle al muro e ha fatto saltare un importante accordo del marchese, che avrebbe portato il denaro necessario per non finire in bancarotta. Ora purtroppo Don Lorenzo ha tutti in pugno con la sua offerta di prestito e per i marchesi ci sono poche chance. Sebbene non si fidi nessuno del Capitano, non ci sono altre opzioni validi per salvare la tenuta dal declino.

La Promessa: Manuel insiste affinché Catalina l’abbia vinta

Cruz ha insultato Manuel e lo ha accusato di essere un uomo poco orgoglioso. Il marchesino non si è offeso anzi ha ribadito di non aver desiderio di avere il titolo di marchese, né ora né mai. Preferirebbe che fosse sua sorella la persona a occuparsi degli affari di famiglia. Per questo motivo riferirà a suo padre, mentre i due parleranno di eredità, di volere che la sua sorellona abbia il palazzo di Cadice, quello che la marchesa ha avuto da suo padre e che non intende lasciare, per nulla al mondo alla sua figliastra.

Don Romulo deve fermare Don Ricardo e Santos, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Don Ricardo non ha rinunciato a riconquistare la fiducia di suo figlio e tenterà di farlo a ogni costo. Il maggiordomo si riavvicinerà a lui per chiedergli perdono e per pregarlo di andare avanti, lasciandolo spiegare. Ma non otterrà nulla anzi Santos si infurierà ancora di più contro di lui e Don Romulo dovrà intervenire per sedare la loro lite. Romulo sgriderà il valletto che perderà il controllo di sé e lascerà suo padre completamente senza parole.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.