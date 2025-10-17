La Promessa Anticipazioni 18 ottobre 2025: Angela vuole la verità, Curro ama ancora Martina?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 18 ottobre 2025 su Rete4. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Angela è molto curiosa di sapere perché Curro sia diventato così cupo dopo l’incontro con Martina e cercherà di indagare sul loro rapporto nella puntata de La Promessa in onda il 18 ottobre 2025, alle ore 19.45 su Rete4. La figlia di Leocadia vorrà capire se tra i due c’è stato qualcosa o se le sue sensazioni sono sbagliate. Scoprirà del grande amore che i due ragazzi hanno condiviso? Mentre cercherà risposte alle sue domande, aiuterà Catalina a distrarsi e porterà a Padre Samuel un materasso, utile al suo rifugio. Vera e Teresa avranno paura che Pia le abbia sentite e che scopra anche lei la camera segreta. In accordo con Lope e Marcello decideranno di non entrarci più e di non parlarne per un po’ di tempo. Ecco nel dettaglio le trame dell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Angela incuriosita dal rapporto tra Curro e Martina

Curro e Angela si sono molto avvicinati ma la ragazza non riesce a fidarsi al 100% del baronetto, non dopo averlo visto cambiare faccia nel rivedere Martina alla festa dei conti di Ballester. La ragazza ne è rimasta molto incuriosita e vorrà capire che tipo di rapporto ci fosse, in passato, tra i due. Avrà modo di farlo grazie al ritorno della marchesina, che ha sconvolto i suoi zii rivelando di essersi fidanzata e di essere prossima al matrimonio. Le nozze di Martina hanno creato il panico alla tenuta ma hanno soprattutto fatto sussultare Curro e aumentato la curiosità della rampolla di Leocadia, che ora vuole davvero sapere ogni cosa sui nipoti di Cruz.

Angela aiuta Catalina, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Angela si sta piano piano ambientando alla tenuta e ha messo le cose in chiaro con sua madre, sostenendo a gran voce di non avere alcuna intenzione di andarsene. La giovane non vuole più stare alle direttive della sua mamma, di cui non capisce le vere intenzioni e crede che voglia solo tenerla lontana da lei, per qualche motivo che lei vuole scoprire. La sua presenza a La Promessa continuerà e porterà dei grandi benefici sia a Curro che a Martina e Catalina, a cui la ragazza farà tanta compagnia, distraendola dalla noia di restare a letto, a causa della sua gravidanza a rischio.

La Promessa Anticipazioni: Vera e Teresa tremano, Pia le ha scoperte?

Teresa e Vera avranno molto paura di essere state scoperte o meglio che venga trovata la camera segreta, nascosta dietro gli appartamenti della marchesa. Le due penseranno che Pia, la cameriera personale di Cruz, le abbia sentite parlare. Per evitare che la domestica faccia domande e si insospettisca ancora di più, si accorderanno con Marcelo e Lope affinché nessuno entri più nella stanza e parli di essa. Riusciranno a tenere questo mistero? Intanto Angela porterà un materasso al rifugio di Padre Samuel.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 18 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.