TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La Promessa | La Promessa Anticipazioni 18 ottobre 2025: Angela vuole la verità, Curro ama ancora Martina?
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni 18 ottobre 2025: Angela vuole la verità, Curro ama ancora Martina?

Silvia Farris

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 18 ottobre 2025 su Rete4. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 18 ottobre 2025: Angela vuole la verità, Curro ama ancora Martina?

Angela è molto curiosa di sapere perché Curro sia diventato così cupo dopo l’incontro con Martina e cercherà di indagare sul loro rapporto nella puntata de La Promessa in onda il 18 ottobre 2025, alle ore 19.45 su Rete4. La figlia di Leocadia vorrà capire se tra i due c’è stato qualcosa o se le sue sensazioni sono sbagliate. Scoprirà del grande amore che i due ragazzi hanno condiviso? Mentre cercherà risposte alle sue domande, aiuterà Catalina a distrarsi e porterà a Padre Samuel un materasso, utile al suo rifugio. Vera e Teresa avranno paura che Pia le abbia sentite e che scopra anche lei la camera segreta. In accordo con Lope e Marcello decideranno di non entrarci più e di non parlarne per un po’ di tempo. Ecco nel dettaglio le trame dell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Angela incuriosita dal rapporto tra Curro e Martina

Curro e Angela si sono molto avvicinati ma la ragazza non riesce a fidarsi al 100% del baronetto, non dopo averlo visto cambiare faccia nel rivedere Martina alla festa dei conti di Ballester. La ragazza ne è rimasta molto incuriosita e vorrà capire che tipo di rapporto ci fosse, in passato, tra i due. Avrà modo di farlo grazie al ritorno della marchesina, che ha sconvolto i suoi zii rivelando di essersi fidanzata e di essere prossima al matrimonio. Le nozze di Martina hanno creato il panico alla tenuta ma hanno soprattutto fatto sussultare Curro e aumentato la curiosità della rampolla di Leocadia, che ora vuole davvero sapere ogni cosa sui nipoti di Cruz.

Angela aiuta Catalina, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Angela si sta piano piano ambientando alla tenuta e ha messo le cose in chiaro con sua madre, sostenendo a gran voce di non avere alcuna intenzione di andarsene. La giovane non vuole più stare alle direttive della sua mamma, di cui non capisce le vere intenzioni e crede che voglia solo tenerla lontana da lei, per qualche motivo che lei vuole scoprire. La sua presenza a La Promessa continuerà e porterà dei grandi benefici sia a Curro che a Martina e Catalina, a cui la ragazza farà tanta compagnia, distraendola dalla noia di restare a letto, a causa della sua gravidanza a rischio.

La Promessa Anticipazioni: Vera e Teresa tremano, Pia le ha scoperte?

Teresa e Vera avranno molto paura di essere state scoperte o meglio che venga trovata la camera segreta, nascosta dietro gli appartamenti della marchesa. Le due penseranno che Pia, la cameriera personale di Cruz, le abbia sentite parlare. Per evitare che la domestica faccia domande e si insospettisca ancora di più, si accorderanno con Marcelo e Lope affinché nessuno entri più nella stanza e parli di essa. Riusciranno a tenere questo mistero? Intanto Angela porterà un materasso al rifugio di Padre Samuel.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 18 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La forza di una donna Anticipazioni 18 ottobre 2025: Piril e Sirin vogliono annientare Bahar!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 18 ottobre 2025: Piril e Sirin vogliono annientare Bahar!
Uomini e Donne, Francesca Sorrentino sbotta: ''Voi stu**de potete dirmi che sono brutta e io…''
news VIP Uomini e Donne, Francesca Sorrentino sbotta: ''Voi stu**de potete dirmi che sono brutta e io…''
Grande Fratello, Jonas e Giulia a confronto sul loro rapporto: la reazione di lei diventa virale (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Jonas e Giulia a confronto sul loro rapporto: la reazione di lei diventa virale (VIDEO)
X Factor 2025, le pagelle delle Last Call: PierC già campione (10), Lauro giudice impopolare (5), Gabbani cuore di panna (9)
anticipazioni TV X Factor 2025, le pagelle delle Last Call: PierC già campione (10), Lauro giudice impopolare (5), Gabbani cuore di panna (9)
Pechino Express, voci di maretta tra Chanel Totti e il padre Francesco: lui si è opposto alla sua partecipazione!
news VIP Pechino Express, voci di maretta tra Chanel Totti e il padre Francesco: lui si è opposto alla sua partecipazione!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2025
Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti lancia una frecciata a Mario Adinolfi poi commenta il cast e gli ascolti del nuovo Gf
news VIP Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti lancia una frecciata a Mario Adinolfi poi commenta il cast e gli ascolti del nuovo Gf
Uomini e Donne, Flavio Ubirti non piace al pubblico: il suo trono è un flop
news VIP Uomini e Donne, Flavio Ubirti non piace al pubblico: il suo trono è un flop
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV