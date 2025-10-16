La Promessa Anticipazioni 17 ottobre 2025: Martina sconvolge tutti, si sposa!

Anticipazioni TV

Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 17 ottobre 2025? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

Il ritorno a casa di Martina provocherà un vero e proprio shock alla tenuta e questo perché la ragazza si presenterà accompagnata dal giovane che Curro ha già visto. Nella puntata de La Promessa in onda il 17 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, la marchesina rientrerà a casa Lujàn insieme a Jacobo Monteclaro, che lei presenterà come il suo fidanzato. I suoi zii così come i suoi cugini rimarranno di sasso e si chiederanno come e quando tutto questo sia accaduto. Intanto Don Alonso si rifiuterà di cedere al ricatto del fotografo delle nozze di Manuel e Jana, che vuole diffondere le immagini anche ad altre riviste. Il nobile non intenderà pagare sia perché non ha il denaro sia perché non si vorrà piegarsi a queste assurde situazioni. Purtroppo la bancarotta della casata comincerà a farsi sentire anche tra i domestici, soprattutto in cucina, dove non arriveranno le stesse derrate alimentari di sempre. Jana si offrirà di visionare i libri contabili ma Cruz le impedirà di fare questa mossa e la insulterà per averci anche solo pensato. Ecco cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 17 ottobre 2025: Marina sconvolge la sua famiglia, si sposa!

Curro è sconvolto da Martina e come lui lo sarà tutta la famiglia. Sì perché la marchesina si presenterà alla tenuta, dove dirà di voler tornare ad abitare, in compagnia di Jacobo Monteclaro, un giovane nobile che lei presenterà come il suo fidanzato anzi il suo futuro marito. Sarà lo stesso individuo che il baronetto ha visto alla festa dei conti di Ballester e che lo ha lasciato senza parole. La marchesina informerà gli zii di essere molto felice e di non vedere l’ora di convolare a nozze con questo nuovo amore. Jacobo si mostrerà molto misterioso e farà drizzare le antenne a Curro, che faticherà a fidarsi di lui.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso non si piegherà ad altri ricatti

Don Lorenzo ha in pungo Alonso. Il Capitano gli ha proposto un prestito ma il marchese non ha ancora risposto, spaventato che il cognato lo imbrogli ancora una volta. Sì perché il De La Mata non è famoso per la sua fedeltà e anche stavolta potrebbe tentare di mettere i Lujàn in difficoltà per il proprio tornaconto. Alonso non vorrebbe piegarsi a chiedere aiuto ma per evitare la bancarotta comincerà a pensare di dover accettare. Non farà lo stesso con il fotografo che ha in mano le immagini del matrimonio di Jana e Manuel e che vuole diffonderle. Il nobile gelerà la moglie dicendole che non pagherà un solo centesimo e questo anche perché non avrà davvero il denaro per farlo.

La crisi dei marchesi comincia a sentirsi, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

La bancarotta in cui i marchesi stanno cadendo comincerà a farsi sentire in modo molto pesante. I domestici si renderanno conto che qualcosa non va e si preoccuperanno non poco. Saranno soprattutto i cuochi a risentirne; sì perché in cucina cominceranno ad arrivare meno prodotti e Simona, Candela e Lope dovranno ingegnarsi per trovare soluzioni culinarie adatte alla tavola dei loro signori, con quel poco che troveranno. Jana si offrirà di aiutare visionando i libri contabili ma Cruz glielo impedirà, infuriandosi contro di lei e dandole della folle.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 18 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.