La Promessa Anticipazioni 13 ottobre 2025: Don Lorenzo è un traditore, Alonso vuole vendetta!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 13 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4.

Don Alonso e Cruz dovranno guardarsi le spalle da tutti, non solo da Leocadia. Sì perché nella puntata de La Promessa in onda il 13 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, il marchese scoprirà che Don Lorenzo sta facendo di tutto per sabotare la loro famiglia. La scoperta lo farà infuriare e lo spingerà ad affrontare il Capitano, che però farà in modo di fermare la furia del nobile facendogli una proposta che farà calmare il padre di Manuel e che potrebbe essere vantaggiosa per tutti. Ma di cosa si tratterà? Intanto Leocadia spingerà Angela a lasciare la tenuta ma la ragazza ribadirà alla madre di non voler più seguire i suoi ordini. Rinuncerà davvero ai suoi studi? Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Leocadia è un pericolo… ma non è la sola!

Petra ha messo in guardia Cruz rivelandole che Leocadia è un pericolo e molto più di quanto la marchesa si aspettasse. La governante ha capito che la nuova arrivata ha assunto un ruolo sempre più importante nella società e per questo potrebbe presto dare una zampata alla famiglia dei Lujàn, già gravemente ferita dallo scandalo. Ma la madre di Angela non è e non sarà la sola a mettere in crisi i proprietari de La Promessa. A dare una mazzata ai nobili sarà Don Lorenzo, che continuerà a sparlare dei suoi parenti con tutti. Don Alonso lo scoprirà e deciderà di affrontarlo.

Don Lorenzo offre ad Alonso il suo aiuto ma… Ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Don Alonso scoprirà che Don Lorenzo non solo non difende i Lujàn dallo scandalo ma sparla continuamente di loro e di suo nipote che ha sposato una serva. Il Capitano va dicendo in giro che il suo nipotino è un folle e che se fosse stato per lui, un simile disonore non sarebbe mai accaduto. La cosa farà infuriare Alonso che certo non si aspettava un sostegno da parte del cognato, di cui conosce le opinioni e la natura, ma non avrebbe mai immaginato che fosse capace di un simile tradimento, visto che vive ormai da tempo sotto il suo tetto. Il marchese deciderà di affrontarlo ma il loro scontro durerà molto poco. Il De La Mata fermerà la sua ira proponendogli un accordo o meglio un prestito, che potrebbe risolvere alcuni urgenti problemi della famiglia e darebbe del tempo prezioso a tutti. Che farà Alonso? Accetterà?

La Promessa Anticipazioni: Leocadia ordina ad Angela di andarsene ma lei dice NO!

Don Alonso dovrà decidere se accettare o meno il prestito di Don Lorenzo, conscio del fatto che indebitarsi con il cognato non sia mai una giusta scelta. Sì perché il Capitano ha più volte dimostrato di essere un uomo subdolo e di avere sempre un doppio fine. Ma l’urgenza di avere denaro, potrebbe spingere Alonso ad accettare sebbene abbia molte remore. Intanto Leocadia caccerà Angela ordinandole di lasciare immediatamente la tenuta e tornare in Svizzera a studiare. La ragazza ribadirà alla madre quanto già detto: non seguirà più i suoi ordini anche se questo vorrà dire rinunciare ai suoi studi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 18 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.