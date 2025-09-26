TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna Anticipazioni 27 settembre 2025: Bahar e i bambini in grave pericolo. Ecco perché
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 27 settembre 2025: Bahar e i bambini in grave pericolo. Ecco perché

Francesca Simone
10

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 27 settembre 2025 su Canale 5. Bahar, Nisan e Doruk sono finiti del mirino di Nezir...

La forza di una donna Anticipazioni 27 settembre 2025: Bahar e i bambini in grave pericolo. Ecco perché

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 21 settembre 2025 alle 16.00 circa, Nezir è pronto a mettere in atto il suo piano di vendetta. Il boss vuole far uscire Sarp, l'assassino di suo figlio Mert, allo scoperto, così ascolta il suggerimento di Azmi: userà Bahar, Nisan e Doruk come esca. Allora, Azmi prende in affitto un appartamento ubicato vicino a quello della donna per tenerla d'occhio...

La forza di una donna: Yusuf sconvolto da Arif...

Yusuf ed Arif stanno continuando ad avere un'accesa discussione, e l'argomento, neanche a dirlo, è il sentimento che il giovane nutre nei confronti di Bahar. Secondo l'uomo, infatti, la donna e tutti gli altri che Arif considera i suoi amici non fanno altro che sfruttarlo. Il barista, però, non ha la minima intenzione di stare a sentire Yusuf, e gli fa sapere di essere talmente tanto sicuro dell'amore prova per Bahar e di quello che lei nutre nei suoi riguardi da averle donato l'anello della defunta madre per farle la proposta di matrimonio. Ovviamente, suo padre non la prende affatto bene...

Il piano di Nezir... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Nezir ha un solo obiettivo, ossia vendicare il suo adorato e compianto figlio, Mert, il quale è stato ucciso da Sarp. Da quando quest'ultimo ha sparato accidentalmente a Mert nel tentativo di salvare Piril, lo spietato boss continua a vivere soltanto per farlo fuori. Ed ora, dopo anni, Nezir è pronto a mettere in atto il suo diabolico piano di vendetta. Il capomafia è alle ricerca di Sarp, l'assassino dell'erede morto, che però sembra essersi nascosto per bene; così, Nezir si rende conto di dover urgentemente fare qualcosa per farlo uscire allo scoperto...

Bahar nel mirino di Nezir, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 27 settembre 2025 de La forza di una donna

Parlandone con Azmi, il suo braccio destro, Nezir decide di seguire il suo suggerimento: per far uscire Sarp allo scoperto, utilizzerà Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk come esche. Allora, Azmi prende in affitto un appartamento proprio nel quartiere in cui vivono la ragazza ed i figlioletti, in modo tale da poterli tenere sott'occhio. Coinvolto nell'operazione, Elx mette Munir al corrente di ciò che sta succedendo. Purtroppo, per Bahar ed i bambini si mette molto male, visto che sono finiti nel mirino di persone con le quali c'è ben poco da scherzare...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16:00.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Agnese e Rosanna già si litigano Federico Mastrostefano
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Agnese e Rosanna già si litigano Federico Mastrostefano
La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Bunyamin è figlio di Samet e solo lui può salvargli la vita!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Bunyamin è figlio di Samet e solo lui può salvargli la vita!
Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: “Nessun allontanamento con Belen e Ignazio non c’entra”
news VIP Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: “Nessun allontanamento con Belen e Ignazio non c’entra”
La Promessa Anticipazioni 27 settembre 2025: Catalina rischia di morire?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 27 settembre 2025: Catalina rischia di morire?
X Factor 2025: gran finale per le ultime Audition, ora si passa ai nuovi Bootcamp!
anticipazioni TV X Factor 2025: gran finale per le ultime Audition, ora si passa ai nuovi Bootcamp!
Wanda Nara fa coppia con Martin Migueles: arriva il commento di Maxi Lopez
news VIP Wanda Nara fa coppia con Martin Migueles: arriva il commento di Maxi Lopez
Alessandro Cattelan si sfoga: ''Sto antipatico anche a Fabio Fazio''
news VIP Alessandro Cattelan si sfoga: ''Sto antipatico anche a Fabio Fazio''
Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Torno come ripetente. Quest’anno riuscirò a convincere Malgioglio"
news VIP Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro: "Torno come ripetente. Quest’anno riuscirò a convincere Malgioglio"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV