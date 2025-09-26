La forza di una donna Anticipazioni 27 settembre 2025: Bahar e i bambini in grave pericolo. Ecco perché

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 27 settembre 2025 su Canale 5. Bahar, Nisan e Doruk sono finiti del mirino di Nezir...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 21 settembre 2025 alle 16.00 circa, Nezir è pronto a mettere in atto il suo piano di vendetta. Il boss vuole far uscire Sarp, l'assassino di suo figlio Mert, allo scoperto, così ascolta il suggerimento di Azmi: userà Bahar, Nisan e Doruk come esca. Allora, Azmi prende in affitto un appartamento ubicato vicino a quello della donna per tenerla d'occhio...

La forza di una donna: Yusuf sconvolto da Arif...

Yusuf ed Arif stanno continuando ad avere un'accesa discussione, e l'argomento, neanche a dirlo, è il sentimento che il giovane nutre nei confronti di Bahar. Secondo l'uomo, infatti, la donna e tutti gli altri che Arif considera i suoi amici non fanno altro che sfruttarlo. Il barista, però, non ha la minima intenzione di stare a sentire Yusuf, e gli fa sapere di essere talmente tanto sicuro dell'amore prova per Bahar e di quello che lei nutre nei suoi riguardi da averle donato l'anello della defunta madre per farle la proposta di matrimonio. Ovviamente, suo padre non la prende affatto bene...

Il piano di Nezir... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Nezir ha un solo obiettivo, ossia vendicare il suo adorato e compianto figlio, Mert, il quale è stato ucciso da Sarp. Da quando quest'ultimo ha sparato accidentalmente a Mert nel tentativo di salvare Piril, lo spietato boss continua a vivere soltanto per farlo fuori. Ed ora, dopo anni, Nezir è pronto a mettere in atto il suo diabolico piano di vendetta. Il capomafia è alle ricerca di Sarp, l'assassino dell'erede morto, che però sembra essersi nascosto per bene; così, Nezir si rende conto di dover urgentemente fare qualcosa per farlo uscire allo scoperto...

Bahar nel mirino di Nezir, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 27 settembre 2025 de La forza di una donna

Parlandone con Azmi, il suo braccio destro, Nezir decide di seguire il suo suggerimento: per far uscire Sarp allo scoperto, utilizzerà Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk come esche. Allora, Azmi prende in affitto un appartamento proprio nel quartiere in cui vivono la ragazza ed i figlioletti, in modo tale da poterli tenere sott'occhio. Coinvolto nell'operazione, Elx mette Munir al corrente di ciò che sta succedendo. Purtroppo, per Bahar ed i bambini si mette molto male, visto che sono finiti nel mirino di persone con le quali c'è ben poco da scherzare...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16:00.