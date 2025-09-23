La forza di una donna Anticipazioni 24 settembre 2025: Enver accusa un malore per colpa di Sirin!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 24 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che Enver riceve una notizia su Sirin che gli provoca un altro malore!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 settembre 2025 attorno alle 16:00, in ospedale, Ceyda sente Bahar parlare con Arif di nascosto. Allora, la bionda le dice che il barista è senza ombra di dubbio l'uomo giusto per lei. Dopodiché, Piril si presenta a casa di Enver ed Hatice per dare loro un'agghiacciante notizia: la loro figlia Sirin ha avuto una relazione con suo marito Sarp, ma anche con suo padre Suat. Il sarto, per la delusione, si sente di nuovo male...

La forza di una donna: Ceyda impedisce a Sarp di vedere Bahar...

Quando Sarp ha accompagnato Sirin in ospedale, dopo che quest'ultima aveva accettato di sottoporsi all'espianto di midollo per salvare la vita a Bahar, ha deciso di ascoltare la loro conversazione in disparte. Infatti, il giovane non voleva ancora farsi vedere dall'adorata prima moglie, temendo che potesse restare turbata nel rivederlo in carne ed ossa. Poi, però, he deciso che fosse giunto il momento d'incontrarla. Allora è tornato in ospedale, ma si è imbattuto in Ceyda, la quale gli ha impedito di raggiungere Bahar, temendo per la sua incolumità...

Ceyda dice la sua a Bahar... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Ceyda ha appena mandato via Sarp, il quale si era presentato in ospedale per rivedere Bahar, ed ora sta per sorprendere quest'ultima mentre fa una telefonata ad Arif di nascosto. La bionda, che ha sempre fatto il tifo per il barista, non perde occasione per ribadire a Bahar - senza troppo giri di parole - di essere sicura che Arif sia l'uomo giusto per lei. Che cosa le risponderà Bahar? In fin dei conti, la ragazza prima ha permesso al suo amico di baciarla sulle labbra e poi gli ha restituito l'anello di fidanzamento che le aveva dato per farle la proposta di matrimonio...

Enver si sente male a causa di Sirin, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 24 settembre 2025 de La forza di una donna

Mentre Sarp credeva che Piril ed i loro figlioletti fossero stati rapiti dallo scagnozzo di Nezir, Azmi, la donna era fuggita insieme ai bambini per cercare Sirin. Piril, furiosa per ciò che ha scoperto con la perfida riccia, sta bussando forsennatamente alla porta di Enver ed Hatice per dare loro una notizia a dir poco sconvolgente. La mora vuole che i coniugi sappiano che Sirin, oltre ad aver avuto una relazione con suo marito Sarp, ha avuto una tresca persino con suo padre Suat. Enver, arrabbiato per l'ennesima delusione che gli sta dando la figlia, accusa nuovamente un malore...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16:00.