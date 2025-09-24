TGCom24
La forza di una donna Anticipazioni 25 settembre 2025: Arif si scontra con Enver!

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 25 settembre 2025 su Canale 5. Enver è pronto a confessare la verità a Bahar, ma Arif non è d'accordo con lui...

La forza di una donna Anticipazioni 25 settembre 2025: Arif si scontra con Enver!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 25 settembre 2025 alle 16.00 circa, Bahar è stata operata, ed ora è pronta a tornare a casa. Tutti i suoi cari non vedono l'ora di riabbracciarla. Enver sembra voler rivelare alla poverina che Sarp è ancora vivo, mentre Arif, determinato a sposarla, non è d'accordo con lui. Intanto, Piril torna a casa da Sarp e viene a sapere della strage che c'è stata alla casa sul lago...

La forza di una donna: Sarp deve assecondare Sirin...

Bahar è stata ad un passo dalla morte. La poverina, affetta da una grave malattia, l'anemia aplastica, aveva una sola possibilità di salvarsi, ossia un trapianto di midollo. Purtroppo, però, la sola donatrice compatibile - e non c'era tempo per trovarne un altro - era Sirin, che sembrava essere sparita nel nulla. Alla fine, Sarp è stato in grado di rintracciarla, e lei gli ha fatto sapere che si sarebbe sottoposta all'espianto di midollo soltanto nel caso in cui lui avesse accettato la sua "proposta indecente"; seppur a malincuore, Sarp non ha potuto far altro che assecondarla...

Bahar si sottopone all'intervento... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar, commossa, ha ringraziato Sirin, che di lì a breve le avrebbe donato il suo midollo, salvandole la vita; tuttavia, poco dopo ha avuto un confronto con lei che l'ha molto turbata. Nonostante ciò, la mora, non avendo altra scelta, ha accettato il "regalo" di Sirin ed ha subito l'intervento, che è andato a buon fine. Una volta riaperto gli occhi, Bahar ha dovuto trascorrere qualche giorno in ospedale, dove i medici potevano tenerla sotto stretta sorveglianza ed assicurarsi che la convalescenza procedesse nel migliore de modi possibili...

Arif non è d'accordo con Enver, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 25 settembre 2025 de La forza di una donna

Finalmente Bahar sta per essere dimessa dall'ospedale. A casa, l'entusiasmo è palpabile: i suoi cari sono felici che stia meglio, e che presto potranno riabbracciarla. Enver crede che, ora che è guarita, la cosa migliore da fare sia rivelare alla figliastra che Sarp è ancora vivo e vegeto. D'altro canto, Arif, che è ancora determinato a sposarla, non è per niente d'accordo con il sarto. Nel mentre, Piril sta tornando con i figlioletti dal marito. Sarp mette la moglie al corrente della terribile tragedia che si è verificata alla casa sul lago: tutti le loro guardie del corpo sono morte, qualcuno le ha uccise...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16:00.

