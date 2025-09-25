TGCom24
La forza di una donna Anticipazioni 26 settembre 2025: Nisan confessa a Bahar di aver rivisto Sarp?

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 26 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che Nisan è sul punto di rivelare a Bahar di aver incontrato Sarp, ma...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 settembre 2025 attorno alle 16:00, Bahar è tornata a casa. La piccola Nisan non vede l'ora di raccontarle di aver rivisto Sarp, però Enver ed Hatice le chiedono di continuare a mantenere il segreto. Intanto, Yusuf sta discutendo con Arif: secondo il padre, Bahar e tutti gli altri lo hanno sempre e solo sfruttato. Il barista, di tutta risposta, gli rivela che ha regalato all'amata l'anello appartenuto alla madre per farle la proposta...

La forza di una donna: Bahar è guarita!

Bahar se l'è vista davvero brutta. A causa dell'anemia aplastica, la grave malattia da cui era affetta, la poverina ha seriamente rischiato di morire; per fortuna, però, Sirin è risultata essere una donatrice compatibile. Dopo che Sarp ha accettato la "proposta indecente" che gli aveva fatto, la perfida riccia ha acconsentito di sottoporsi all'operazione di espianto del midollo. Così, sia Sirin che Bahar hanno subito un delicato intervento chirurgico che ha fatto sì che quest'ultima potesse finalmente dirsi guarita!

Nisan vuole parlare, ma... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Dopo l'intervento, Bahar ha dovuto trascorrere dei giorni in ospedale, poiché i medici dovevano tenerla sotto stretta osservazione. Ora, la mora è di nuovo a casa, dove i suoi cari, in particolar modo i figlioletti, erano impazienti di riabbracciarla. Tra l'altro, la piccola Nisan vorrebbe rivelarle di aver rivisto Sarp, che, appunto, è vivo e vegeto. Enver ed Hatice, però, la fermano, chiedendole di aspettare un altro po' di tempo prima di dare alla madre una notizia tanto sconvolgente: in fin dei conti, si stava ancora riprendendo dall'operazione...

Arif spiazza Yusuf, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 26 settembre 2025 de La forza di una donna

Discussione in corso tra Yusuf ed Arif. Il padre sta cercando di far aprire gli occhi al figlio, sicuro che, le persone che lui definisce "amici" in verità non siano le brave persone che crede. Infatti, Yusuf sta dicendo ad Arif di essere sicuro che Bahar e tutti gli altri si stiano semplicemente approfittando della sua bontà e disponibilità. Tuttavia, il barista non ha la minima intenzione di stare a sentire il papà, anzi: gli fa sapere di aver regalato all'amata l'anello della defunta madre per farle la proposta di matrimonio. Come reagirà Yusuf a questa rivelazione del giovane?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16:00.

