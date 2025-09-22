La forza di una donna Anticipazioni 23 settembre 2025: Piril è stata rapita? Sarp teme il peggio...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 23 settembre 2025 su Canale 5. Sarp ha paura che Piril ed i bambini siano stati rapiti...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono sbalorditive. Nell'episodio in onda il 23 settembre 2025 alle 16.00 circa, Sarp vorrebbe rivedere Bahar, così si reca in ospedale; qui, però, ad attenderlo c'è Ceyda, la quale glielo impedisce. Intanto, i tirapiedi di Nezir sono sempre più vicini all'abitazione dell'uomo e di Piril. Giunto alla casa sul lago, Sarp scopre che le guardie del corpo della moglie sono state uccise. Non trovando Piril ed i figlioletti, lui teme che loro siano stati rapiti da Azmi. In realtà, la donna è scappata e si sta dirigendo da Sirin...

La forza di una donna: Sarp accetta la proposta di Sirin...

Se Bahar si è salvata, il merito è di Sarp. Quest'ultimo è stato in grado di rintracciare Sirin, la sola donatrice di midollo compatibile, che gli ha subito fatto sapere che si sarebbe sottoposta all'intervento di espianto, ma solo nel caso in cui lui avesse accettato la sua "proposta indecente". Pur non volendola assecondare, Sarp si è reso conto di non avere scelta, anche perché la priorità era salvare la vita all'adorata prima moglie. Così, seppur con grande difficoltà, alla fine le ha dato una risposta affermativa, stringendo un patto...

Sarp teme per la vita di Bahar... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Quando ha accompagnato Sirin in ospedale, Sarp è rimasto ad ascoltare la sua chiacchierata con Bahar di nascosto, poi se ne è andato: non voleva turbare ulteriormente la poverina - ancora all'oscuro del suo "ritorno dal regno dei morti" - uscendo alla scoperto. Ora, però, il ragazzo ha deciso di andare a far visita a Bahar in ospedale, poiché crede sia giunto il momento di ricongiungersi con lei. Tuttavia, quando giunge sul posto, Sarp s'imbatte in Ceyda, la quale non ha la minima intenzione di permettergli di avvicinarsi a Bahar, temendo che quest'ultima, ancora troppo fragile, possa subire uno shock troppo forte...

Sarp teme he Piril sia stata rapita, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 23 settembre 2025 de La forza di una donna

Dopo aver visto un messaggio sul telefono di Munir, Yesim si è affrettata a dare la notizia a Nezir. Ora, gli scagnozzi di quest'ultimo si stanno avvicinando sempre di più all'abitazione di Sarp e Piril, per i quali, di conseguenza, si mette molto male. Arrivato alla casa sul lago, Sarp scopre con sua grande sorpresa che le guardie del corpo di sua moglie sono tutte morte, perché qualcuno le ha uccise. Non vedendo né Piril né i figlioletti, l'uomo inizia a temere il peggio: che siano stati rapiti da Azmi? La verità è che la donna è fuggita insieme ai bambini per mettersi sulle tracce di Sirin...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16:00.