La forza di una donna Anticipazioni 21 settembre 2025: Sirin aiuterà davvero Bahar?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 21 settembre 2025 su Canale 5. Sirin arriva in ospedale per sottoporsi all'intervento che salverà la vita a Bahar...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono cariche di emozioni. Nell'episodio in onda il 21 settembre 2025 alle 14.50 circa, Sirin, accompagnata da Sarp, si reca in ospedale per sottoporsi all'espianto del midollo. Bahar la ringrazia. Intanto, l'uomo decide di tornare a casa da Piril per non farsi vedere dalla prima moglie. Tutti festeggiano l'imminente guarigione della giovane. Il piccolo Doruk, invece, continua a pensare di aver visto Sarp in sogno, mentre Nisan gli dice che è accaduto realmente. Nel frattempo, Hatice chiede ad Enver di lasciare in pace la figlia, perché teme che se ne vada di nuovo. Successivamente, Munir incontra Yesim per scoprire qualcosa su Nezir...

La forza di una donna: Sirin arriva in ospedale...

Alla fine, Sarp è riuscito a trovare Sirin. L'uomo ha capito che soltanto l'ex cognata aveva il potere di salvare la vita a Bahar, e così ha fatto di tutto per rintracciarla. Per rispondere alla sua richiesta di aiuto, Sirin ha fatto una "proposta indecente" a Sarp: avrebbe donato il midollo alla sorellastra, nel caso in cui lui avesse accettato di esaudire un suo desiderio. Sarp non ha avuto altra scelta, ha dovuto acconsentire alla sua richiesta. Sirin giunge in ospedale - accompagnata dall'amato -, pronta a sottoporsi all'espianto di midollo...

Doruk crede di aver sognato... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar scoppia in lacrime e ringrazia Sirin, la quale ha accettato di donarle il midollo, e quindi salvarle la vita. Intanto, Sarp sta ascoltando la loro conversazione di nascosto, fino a quando non capisce che la cosa migliore da fare sia andarsene affinché la prima moglie non lo veda: non è il caso che la turbi ancora di più. Il ragazzo torna da Piril. La notizia dell'imminente operazione che potrà far guarire Bahar si sta diffondendo piuttosto rapidamente, tanto che tutti i suoi cari già stanno festeggiando. Intanto, il piccolo Doruk continua a pensare di aver incontrato Sarp in sogno, mentre Nisan ribadisce che hanno davvero visto il loro papà...

Yesim fa una scoperta, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 21 settembre 2025 de La forza di una donna

Sirin è tornata, ed Enver vorrebbe tanto sapere dove sia stata per tutto questo tempo. Hatice, però, lo supplica di tenere i nervi saldi e di non mettere la figlia sotto pressione, poiché teme che possa andarsene di nuovo. In seguito, Munir incontra Yesim per scoprire qualcosa in più su Nezir, ma ritiene che le informazione in possesso della donna non siano per niente utili. Durante il loro incontro, però, Nezir nota sul telefono dello scagnozzo di Suat un messaggio in cui viene menzionata una misteriosa casa sul lago, e pensa che sia il caso di riportare la notizia all'ex marito...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15:30.