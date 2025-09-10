La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 14 al 20 settembre 2025: Sarp abbraccia i figli, Arif fa la proposta a Bahar!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 14 al 20 settembre 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 14 al 20 settembre 2025

Domenica 14 settembre 2025

Sirin ha lasciato casa sua e trova rifugio da Suat. Intanto, Sarp si presenta alla porta di Enver per raccontargli la verità in merito alla sua scomparsa; l'uomo, però, per proteggere Bahar, gli conferma la menzogna di Sirin secondo cui la moglie ed i figlioletti sarebbero morti e lo manda via. Bahar, invece, cade dalle scale, e poco dopo viene ritrovata in condizioni disperate. Arif e Ceyda la portano subito in ospedale, dove i dottori dicono loro che la poverina ha urgente bisogno di un trapianto di midollo. Tuttavia, la sola persona compatibile è la sorellastra, che non è reperibile. Bahar sembra stare meglio, per non ha più molto tempo.

Lunedì 15 settembre 2025

Arif è determinato a restare accanto a Bahar, e, dopo averle confessato il suo amore, la bacia. Lei gli promette che lotterà fino alla fine per lui e per i figlioletti. Intanto, Nisan e Doruk sono angosciati per l'assenza di Bahar, tanto che arrivano a bisticciare animatamente. Arif, tornato dall'ospedale, placherà gli animi. Tuttavia, la tensione torna alta quando Jale chiama Hatice per avvisarla del fatto che le condizioni di sua figlia sono in peggioramento.

Martedì 16 settembre 2025

Sarp è molto turbato dalla conversazione che ha avuto con Enver, così torna a bussare alla sua porta; Yeliz, però, lo rintraccerà e depisterà. Poco dopo, il giovane s'imbatte di nuovo nel piccolo Doruk. Sotto shock, Sarp si reca al cimitero per riesumare le tombe di Bahar e dei figlioletti, scoprendo un altro corpo. Allora realizza che la moglie, Nisan e Doruk sono ancora vivi. Al contempo, Suat invita a cena Yesim, la quale insinua dei dubbi sulle reali condizioni di Nezir. L'uomo, furibondo, manda via Piril ed i bambini. Poi, Suat viene raggiunto dal genero. Sarp, fuori di sé dalla rabbia, lo aggredisce.

Mercoledì 17 settembre 2025

Yeliz avvisa Enver ed Hatice del ritorno di Sarp. Marito e moglie si servono dell'auto della ragazza per far uscire di casa Nisan e Doruk senza che lui se ne accorga. Intanto, Arif, aggiornato sulla novità, sta per reagire con rabbia, ma Enver interviene per calmarlo. In seguito, Sarp, disperato, bussa alla porta del sarto; Arif lo manda via, dicendogli che Enver ed Hatice non sono in casa. Questi ultimi, di nascosto, vedono il genero crollare a terra, sfinito. Enver, impietosito, lo raggiunge.

Giovedì 18 settembre 2025

In ospedale, l'amante del primo marito di Hatice decide di andare a trovare Bahar. Intanto, Sarp, ormai certo del fatto che la sua famiglia sia ancora viva, confessa ad Enver di voler incontrare subito la moglie, Nisan e Doruk. Il sarto lo implora di non farlo, perché Bahar è gravemente malata e non può sopportare delle emozioni troppo forti. Arif, invece, chiede all'amata di sposarlo. Bahar accusa un malore improvviso.

Venerdì 19 settembre 2025

Sarp incontra Nisan e Doruk in ospedale. Quest'ultimo pensa si tratti di un sogno, e la bambina capisce di dover mantenere il segreto con Bahar per proteggerla. Inoltre, Nisan viene a sapere che il padre ha avuto altri figli da un'altra donna. In un secondo momento, Sarp si confronta con Enver e Ceyda, i quali gli fanno presente che soltanto Sirin ha il potere di salvare la vita a Bahar. Nel mentre, quest'ultima si sta togliendo l'anello che le ha dato Arif, ferendolo.

Sabato 20 settembre 2025

Yesim ottiene le prove che dimostrano che Nezir non sia in coma: lui la rapisce e la tiene prigioniera. Intanto, Sirin ribadisce a Suat di voler rovinare la vita a Bahar, mentre Piril riceve un accorato appello da parte di Sarp. Quest'ultimo chiede alla moglie di aiutarlo a rintracciare la perfida riccia. Sirin però dichiarerà che donerà il midollo, a patto che Sarp le dia qualcosa in cambio.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15:30.