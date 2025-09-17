La forza di una donna Anticipazioni 18 settembre 2025: Arif chiede a Bahar di sposarlo! Che cosa risponderà lei?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 18 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che Arif fa la proposta di matrimonio a Bahar...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 settembre 2025 attorno alle 15:30, l'amante del primo marito di Hatice decide di andare a trovare Bahar in ospedale. Intanto, Sarp, ormai conscio del fatto che la sua famiglia sia ancora viva, dice ad Enver di voler incontrare subito la moglie, Nisan e Doruk. Il sarto gli chiede di pazientare, perché Bahar potrebbe risentirne. Arif, invece, chiede all'amata di sposarlo. Poco dopo, Bahar si sente male...

La forza di una donna: Bahar riceve una visita inattesa...

Pur di dare a Bahar una concreta chance di salvarsi, Hatice ha messo da parte il suo orgoglio ferito ed è andata bussare alla porta della sua rivale in amore, ossia l'ex amante del suo primo marito. Infatti, la donna voleva sapere se la primogenita avesse un'altra sorellastra oltre a Sirin che potesse risultare compatibile per il trapianto di midollo. Purtroppo, il suo sacrificio non è stato ricompensato, visto che la figlia di tale Bahar, pur essendo la sorellastra della sventurata, non era compatibile. Ora, la signora in questione sta andando a trovare Bahar in ospedale... Che cosa dovrà mai dirle?

Sarp disperato... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sarp ha scoperto che la sua famiglia è viva. Dopo essersi imbattuto di nuovo nel piccolo Doruk, il giovane ha capito tutto; così è corso al cimitero per riesumare le tombe di moglie e figlioletti, scoprendo un altro corpo. A questo punto, Sarp si è diretto in fretta e furia da Suat, l'uomo che gli ha tenuto nascosta la verità per anni, poi è tornato a bussare alla porta di Enver ed Hatice per supplicarli di permettergli di rivedere Bahar, Nisan e Doruk. Inizialmente, il sarto aveva deciso di negarsi, ma in seguito, vedendo il genero tanto disperato, è andato a parlargli...

Arif fa la proposta a Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 18 settembre 2025 de La forza di una donna

Sarp sta implorando Enver di fargli incontrare Bahar, Nisan e Doruk, perché non vede l'ora di riabbracciarli. A questo punto il suocero gli deve far presente che non gli è possibile accontentarlo: la moglie è gravemente malata, quindi non potrebbe sopportare uno shock emotivo del genere. Il poverino gli darà ascolto? Nel mentre, Arif sta per lasciare Bahar a bocca aperta. Dopo averle dichiarato tutto il suo amore e dopo averle persino dato un bacio sulle labbra, il barista spiazza l'amata con una romantica proposta di matrimonio. Peccato che poco dopo Bahar accusi un malore improvviso...

