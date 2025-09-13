TGCom24
La forza di una donna Anticipazioni 14 settembre 2025: Bahar si aggrava, Sirin può salvarla ma è scomparsa!

Francesca Simone

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 14 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che le condizioni di Bahar peggiorano: ha urgente bisogno del trapianto. Sirin, la sola donatrice compatibile, è irrintracciabile...

La forza di una donna Anticipazioni 14 settembre 2025: Bahar si aggrava, Sirin può salvarla ma è scomparsa!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 settembre 2025 attorno alle 14:40, Sirin se ne è andata di casa e trova rifugio da Suat. Intanto, Sarp raggiunge Enver per raccontargli la verità . L'uomo, però, per proteggere Bahar, gli conferma la menzogna di Sirin secondo cui la moglie ed i figlioletti sarebbero morti e lo caccia via. Bahar, invece, cade dalle scale. Arif e Ceyda la trovano e la portano subito in ospedale, dove i dottori comunicano loro che la poverina ha urgente bisogno di un trapianto di midollo. Peccato che la sola persona compatibile sia la sorellastra, impossibile da rintracciare...

La forza di una donna: Sirin si rifugia da Suat...

Sirin se ne è andata via di casa, ed ha trovato rifugio da Suat, con il quale ormai sembra aver stretto un'insolita ed inquietante alleanza. Nel mentre, Sarp si sta dirigendo proprio verso l'abitazione di Hatice ed Enver, perché ha urgente bisogno di chiarirsi con quest'ultimo. Infatti, dopo il loro primo incontro, non hanno più avuto modo di parlare, visto che Enver ha avuto un infarto a seguito del quale ha subito un delicato intervento chirurgico. Così, ora il giovane ed il sarto si ritrovano faccia a faccia, pronti ad intenso confronto...

Sarp si apre con Enver... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sarp ci tiene a far sapere ad Enver come siano andate realmente le cose dopo il suo incidente sul traghetto. L'uomo ascolta il genero con grande attenzione ed angoscia, fino a quando viene nominata Sirin. Sarp confida ad Enver che si salvò grazie all'intervento di Piril, ma che subito dopo venne aggredito da uno degli scagnozzi dell'ex fidanzato di quest'ultima. Durante il suo lungo periodo di convalescenza, inviò Munir a bussare alla sua porta affinché potesse consegnare dei soldi a Bahar con cui sopravvivere in sua assenza; tuttavia, gli aprì la perfida riccia, che gli rivelò che la moglie ed i figlioletti erano morti...

Bahar cade dalle scale, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 14 settembre 2025 de La forza di una donna

Per proteggere Bahar, la quale non può vivere forti emozioni, Enver conferma la menzogna di Sirin e manda via Sarp. Nel mentre, a Bahar sta per accadere una disgrazia. La poverina cade per le scale, e, per fortuna, poco dopo viene ritrovata da Arif e Ceyda, che le prestano immediatamente soccorso. Bahar, in condizioni disperate, viene ricoverata in ospedale, dove i dottori dicono ai suoi due amici che non c'è più tempo da perdere: la ragazza ha urgente bisogno di un trapianto di midollo, altrimenti non ce la farà. Purtroppo, la sola persona che potrebbe salvarla, perché la sola compatibile, è la sorellastra, che non è più reperibile. Bahar sta un po' meglio, anche se il tempo stringe...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 20 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15:30.

