La forza di una donna Anticipazioni 17 settembre 2025: Arif e Sarp faccia a faccia!

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 17 settembre 2025 su Canale 5. Arif affronta Sarp per mandarlo via!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono emozionanti. Nell'episodio in onda il 17 settembre 2025 alle 15.30 circa, Yeliz mettere al corrente Enver ed Hatice del ritorno di Sarp. Allora, i due si servono dell'auto della ragazza per far uscire di casa Nisan e Doruk senza che lui se ne renda conto. Intanto, Arif, aggiornato sulla novità, sembra molto arrabbiato, tanto che Enver deve intervenire per tranquillizzarlo. Dopodiché, Sarp, disperato, bussa alla porta del sarto; Arif lo caccia, dicendogli che Enver ed Hatice non sono in casa. Tuttavia, quando vede in che condizioni è suo genero, il sarto decide di raggiungerlo...

La forza di una donna: Sarp scopre la verità...

Sarp, ancora scosso dall'ultimo incontro che ha avuto con Enver, è tornato a fargli visita. Tuttavia, Yeliz lo ha intercettato per tempo e lo ha mandato via; poco dopo, però, il giovane si è imbattuto di nuovo in quel bambino che, al parcheggio dell'ospedale, lo aveva chiamato "papà", appunto il piccolo Doruk. Allora, Sarp è corso al cimitero per riesumare le tombe di Bahar e dei figlioletti, scoprendo un altro corpo. Così, il poverino è entrato a conoscenza della verità, ossia che la sua adorata e compianta famiglia è ancora viva!

Yeliz aiuta Enver ed Hatice... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Yeliz sta mettendo Enver ed Hatice al corrente del fatto che Sarp fosse tornato a bussare alla loro porta; lei, però, lo aveva intercettato in tempo e lo aveva mandato via. La migliore amica di Bahar è convinta che il marito di quest'ultima farà presto ritorno. Quindi, consci della gravità della situazione, i coniugi si servono del prezioso aiuto di Yeliz per uscire di casa insieme a Nisan e Doruk indisturbatamente: la speranza è che Sarp non riuscirà a vederli. Ma siamo sicuri che questa precauzione sia sufficiente per arginare il rischio?

Arif affronta Sarp, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 17 settembre 2025 de La forza di una donna

Arif viene prontamente aggiornato, e non la prende per niente bene. Il barista, che si è da poco dichiarato a Bahar e l'ha persino baciata, viene messo al corrente della realtà dei fatti e perde le staffe. Enver, temendo il peggio, tenta di tranquillizzarlo. Arif, però, non sarà in grado di mantenere i nervi saldi a lungo. Sarp, in preda alla disperazione più nera, sta bussando alla porta del sarto e lo supplica di aprirgli per fargli rivedere la sua famiglia; sopraggiunge Arif che, visibilmente irritato, lo manda via, dicendogli che Enver è uscito. Ma sia lui che Hatice stanno assistendo alla scena di nascosto; così, quando vede il genero crollare a terra sfinito, Enver, impietosito, si decide ad andare a parargli...

