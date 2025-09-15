La forza di una donna Anticipazioni 16 settembre 2025: Sarp scopre che Bahar ed i figli sono vivi!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 16 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che Sarp scopre che la sua famiglia non è morta come ha sempre creduto!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 settembre 2025 attorno alle 15:30, Sarp è ancora turbato dalla conversazione che ha avuto con Enver, così torna da lui; Yeliz, però, lo intercetta e depista. Poco dopo, il ragazzo s'imbatte di nuovo nel piccolo Doruk. Sconvolto dall'incontro, Sarp si reca al cimitero per riesumare le tombe di Bahar e dei figlioletti, scoprendo un altro corpo. Allora realizza che la sua famiglia è ancora viva. Parallelamente, Suat invita a cena Yesim, la quale insinua dei dubbi sulle reali condizioni di Nezir. L'uomo, furibondo, manda via Piril ed i bambini. Per finire, Suat viene raggiunto dal genero, che sembra fuori di sé...

La forza di una donna: Sarp si apre con Enver...

Una volta che Enver è stato dimesso dall'ospedale, ha ricevuto una visita da parte di Sarp. Quest'ultimo desiderava tanto avere un nuovo confronto con il suocero, con il quale aveva intrapreso un importante discorso che - con l'arrivo degli scagnozzi di Suat - si erano visti costretti ad interrompere sul più bello. Così, Sarp ha avuto modo di raccontare ad Enver com'è che fossero davvero andate le cose dopo il suo terribile incidente sul traghetto, e che Munir, inviato a casa sua per portare dei soldi a Bahar, era stato informato da Sirin della morte della moglie e dei figlioletti...

Sarp rivede Doruk... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Enver, per proteggere Bahar, la quale non può subire dei forti scossoni emotivi viste le sue precarie condizioni di salute, ha confermato a Sarp la versione menzognera di Sirin. Il giovane non fa che pensare all'ultimo faccia a faccia con il sarto. Per questo motivo, Sarp decide di tornare a bussare alla sua porta. Yeliz, però, lo intercetta per tempo e lo depista. Nonostante ciò, subito dopo lui vede il piccolo Doruk, di nuovo: il ragazzo si ricorda bene di questo bambino che, fuori dall'ospedale, lo chiamò "papà". Sotto shock, Sarp prende una drastica decisione...

Sarp scopre la verità, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 16 settembre 2025 de La forza di una donna

Sarp si reca al cimitero per riesumare le tombe di Bahar e dei piccoli Nisan e Doruk, e scopre un altro corpo. Allora, il poverino prende coscienza del fatto che la moglie ed i figlioletti siano ancora vivi. Nel mentre, Suat ha un'ospite a cena. Si tratta di Yesim, l'ex moglie di Nezir, il pericoloso boss padre di Mert, l'ex fidanzato di Piril ucciso da Sarp. Yesim sta insinuando dei dubbi in merito alle reali condizioni di Nezir, e fa infuriare il padrone di casa. Suat perde le staffe e manda subito via Piril ed i bambini. Dopodiché, è il genero ad andarlo a trovare. Sarp è fuori di sé dalla rabbia e si scaglia contro il suocero che gli ha sempre tenuto nascosto la verità sulla sua famiglia!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 20 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15:30.