La forza di una donna Anticipazioni 19 settembre 2025: Nisan e Doruk riabbracciano Sarp!

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 19 settembre 2025 su Canale 5. Finalmente, i piccoli Nisan e Doruk rivedono e riabbracciano il loro papà!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 19 settembre 2025 alle 15.30 circa, Sarp riabbraccia i piccoli Nisan e Doruk. Quest'ultimo pensa si tratti di un sogno, mentre la bambina capisce di dover mantenere il segreto con Bahar per salvaguardarla. Inoltre, Nisan viene a sapere che il padre ha avuto altri figli. Dopodiché, Sarp si confronta con Enver e Ceyda, i quali gli fanno presente che soltanto Sirin potrebbe salvare la vita a Bahar. Nel mentre, quest'ultima si sta togliendo l'anello che le ha dato Arif...

La forza di una donna: Nisan e Doruk riabbracciano Sarp...

Enver ha chiesto a Sarp di pazientare: Bahar è molto malata, quindi un'emozione troppo forte potrebbe esserle fatale. Lui, però, non vede l'ora di riabbracciarla e di riabbracciare Nisan e Doruk. Nonostante le raccomandazioni del sarto, Sarp incontra i figlioletti in ospedale e corre da loro. Mentre il bambino penserà che si sia trattato soltanto di un bel sogno, la bambina si renderà conto dell'importanza di tenere la bocca chiusa con la madre. Inoltre, Nisan verrà a sapere che il padre ha avuto altri due figli da un'altra donna... Come reagirà?

Sarp deve trovare Sirin... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sarp si sta confrontando con Enver e Ceyda, i quali devono fargli presente che la situazione di Bahar è critica. Quest'ultima ha una sola possibilità di salvarsi, ossia che Sirin accetti di sottoporsi all'intervento: lei è la sola donatrice di midollo compatibile al momento, e non c'è tempo per rintracciarne un altro. Purtroppo, però, Sirin non è reperibile, poiché dopo essersene andata via di casa ha fatto perdere le sue tracce. Sarp ha capito di doversi rimboccare le maniche per trovare la perfida riccia prima che sia troppo tardi...

Bahar spezza il cuore ad Arif, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 19 settembre 2025 de La forza di una donna

Si sa, Arif è follemente innamorato di Bahar. Ora che lei si è aggravata, lui si è deciso a farsi avanti: dopo averle fatto una dichiarazione d'amore in piena regola e dopo averla persino baciato, le ha fatto la proposta di matrimonio. Purtroppo, però, Bahar ha improvvisamente accusato un malore. Ora che sta un po' meglio, la poverina compie un gesto che spezzerà il cuore ad Arif. Bahar si toglie l'anello che l'amato le ha regalato per restituirglielo, pur dichiarando di continuare ad essergli molto affezionata. Arif è affranto...

