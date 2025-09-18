TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna Anticipazioni 19 settembre 2025: Nisan e Doruk riabbracciano Sarp!
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 19 settembre 2025: Nisan e Doruk riabbracciano Sarp!

Francesca Simone

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 19 settembre 2025 su Canale 5. Finalmente, i piccoli Nisan e Doruk rivedono e riabbracciano il loro papà!

La forza di una donna Anticipazioni 19 settembre 2025: Nisan e Doruk riabbracciano Sarp!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 19 settembre 2025 alle 15.30 circa, Sarp riabbraccia i piccoli Nisan e Doruk. Quest'ultimo pensa si tratti di un sogno, mentre la bambina capisce di dover mantenere il segreto con Bahar per salvaguardarla. Inoltre, Nisan viene a sapere che il padre ha avuto altri figli. Dopodiché, Sarp si confronta con Enver e Ceyda, i quali gli fanno presente che soltanto Sirin potrebbe salvare la vita a Bahar. Nel mentre, quest'ultima si sta togliendo l'anello che le ha dato Arif...

La forza di una donna: Nisan e Doruk riabbracciano Sarp...

Enver ha chiesto a Sarp di pazientare: Bahar è molto malata, quindi un'emozione troppo forte potrebbe esserle fatale. Lui, però, non vede l'ora di riabbracciarla e di riabbracciare Nisan e Doruk. Nonostante le raccomandazioni del sarto, Sarp incontra i figlioletti in ospedale e corre da loro. Mentre il bambino penserà che si sia trattato soltanto di un bel sogno, la bambina si renderà conto dell'importanza di tenere la bocca chiusa con la madre. Inoltre, Nisan verrà a sapere che il padre ha avuto altri due figli da un'altra donna... Come reagirà?

Sarp deve trovare Sirin... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sarp si sta confrontando con Enver e Ceyda, i quali devono fargli presente che la situazione di Bahar è critica. Quest'ultima ha una sola possibilità di salvarsi, ossia che Sirin accetti di sottoporsi all'intervento: lei è la sola donatrice di midollo compatibile al momento, e non c'è tempo per rintracciarne un altro. Purtroppo, però, Sirin non è reperibile, poiché dopo essersene andata via di casa ha fatto perdere le sue tracce. Sarp ha capito di doversi rimboccare le maniche per trovare la perfida riccia prima che sia troppo tardi...

Bahar spezza il cuore ad Arif, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 19 settembre 2025 de La forza di una donna

Si sa, Arif è follemente innamorato di Bahar. Ora che lei si è aggravata, lui si è deciso a farsi avanti: dopo averle fatto una dichiarazione d'amore in piena regola e dopo averla persino baciato, le ha fatto la proposta di matrimonio. Purtroppo, però, Bahar ha improvvisamente accusato un malore. Ora che sta un po' meglio, la poverina compie un gesto che spezzerà il cuore ad Arif. Bahar si toglie l'anello che l'amato le ha regalato per restituirglielo, pur dichiarando di continuare ad essergli molto affezionata. Arif è affranto...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 20 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15:30.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Promessa Anticipazioni 19 settembre 2025: Leocadia si allea con Catalina, per Cruz tutto si complica!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 19 settembre 2025: Leocadia si allea con Catalina, per Cruz tutto si complica!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 19 settembre 2025: Tancredi stupisce Umberto mentre Roberto frena Rosa!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 19 settembre 2025: Tancredi stupisce Umberto mentre Roberto frena Rosa!
X Factor 2025: l'X Factor secondo Paola Iezzi, giudice dello show Sky Original per il secondo anno consecutivo
anticipazioni TV X Factor 2025: l'X Factor secondo Paola Iezzi, giudice dello show Sky Original per il secondo anno consecutivo
Uomini e Donne, Luana Nicchiniello pronta a tornare per corteggiare Federico Mastrostefano
news VIP Uomini e Donne, Luana Nicchiniello pronta a tornare per corteggiare Federico Mastrostefano
Forbidden Fruit Anticipazioni 19 settembre 2025: Alihan sempre più tormentato. Zeynep potrebbe pagarne le conseguenze!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 19 settembre 2025: Alihan sempre più tormentato. Zeynep potrebbe pagarne le conseguenze!
Camihawke conferma il gossip: Tananai è il suo nuovo fidanzato!
news VIP Camihawke conferma il gossip: Tananai è il suo nuovo fidanzato!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 settembre 2025
Grande Fratello, Cristina Plevani: "La vita dentro la Casa era un'altra cosa, oggi c’è più finzione"
news VIP Grande Fratello, Cristina Plevani: "La vita dentro la Casa era un'altra cosa, oggi c’è più finzione"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV