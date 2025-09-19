TGCom24
Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 20 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che Sirin donerà il midollo a Bahar, a patto che Sarp l'accontenti...

La forza di una donna Anticipazioni 20 settembre 2025: Sirin fa una "proposta indecente" a Sarp...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 settembre 2025 attorno alle 15:30, Yesim ha la prova che dimostra che Nezir non sia in coma: lui la rapisce e la tiene prigioniera. Intanto, Sirin ribadisce a Suat la sua intenzione di rovinare la vita a Bahar, mentre Sarp chiede aiuto a Piril. Il giovane vorrebbe che la moglie lo aiutasse a rintracciare la perfida riccia. Sirin però dichiarerà che donerà il midollo, a patto che Sarp faccia qualcosa per lei...

La forza di una donna: Nezir rapisce Yesim...

Che fine ha fatto il padre di Mert, lo spietato capomafia da cui Sarp deve nascondersi? Dal momento in cui quest'ultimo ha accidentalmente tolto la vita all'ex fidanzato di Piril, è finito nel mirino di tale Nezir. Allora, Sarp ha dovuto assumere una falsa identità, appunto quella di Alp, per poter continuare a vivere la sicuro, ossia sotto copertura. Ora, l'ex moglie del boss, Yesim, la quale aveva un atroce dubbio da tempo, come ha recentemente esposto a Suat, sta per avere la prova che dimostra che Nezir non è in coma: lui la rapisce e la tiene prigioniera!

Sirin spietata... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sirin se ne è andata di casa e si è rifugiata da Suat, con il quale ha stretto una strana e sinistra alleanza. La perfida riccia, infatti, sta ribadendo a Suat che cosa desideri realmente e più di ogni altra cosa: rovinare la vita a Bahar. D'altra parte, anche l'uomo ha tutto l'interesse di sbarazzarsi della poverina, una potenziale minaccia per sua figlia Piril: Sarp potrebbe lasciare la seconda moglie per tornare dalla prima da un momento all'altro. Che i due complici abbiano intenzione di compiere una mossa contro Bahar per neutralizzarla una volta per tutte?

Sirin ha una proposta per Sarp, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 20 settembre 2025 de La forza di una donna

Dopo averne parlato con Enver e Ceyda, Sarp ha capito quanto sia importante riuscire a rintracciare Sirin quanto prima: quest'ultima è la sola donatrice compatibile per il trapianto che salverebbe la vita a Bahar, e non c'è più tempo per cercarne un altro. Tuttavia, Sirin continua a risultare irreperibile. Allora, in preda al panico, il giovane raggiunge Piril per supplicarla di dargli una mano a trovare la cognata prima che sia troppo tardi. Sirin, dal canto suo, affermerà di essere disposta a sottoporsi all'intervento, a patto che Sarp faccia una cosa per lei... Di che cosa si tratterà? "Proposta indecente" in arrivo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 20 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15:30.

