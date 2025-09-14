La forza di una donna Anticipazioni 15 settembre 2025: Arif e Bahar si baciano!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 15 settembre 2025 su Canale 5. Tra Arif e Bahar finalmente scatta il bacio!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 15 settembre 2025 alle 15.30 circa, Arif, dopo averle confessato il suo amore, bacia Bahar. Lei gli promette che lotterà fino alla fine per lui e per i figlioletti. Intanto, Nisan e Doruk, destabilizzati dall'assenza di Bahar, litigano piuttosto animatamente. Arif, rientrato dall'ospedale, riuscirà a riportare la pace in casa. Tuttavia, la tensione torna alta quando Jale chiama Hatice per darle una brutta notizia...

La forza di una donna: Bahar cade dalle scale...

Bahar ha avuto un brutto incidente. La poverina, da tempo claudicante e debole a causa della sua grave malattia, è caduta dalle scale. Per fortuna, poco dopo Arif e Ceyda l'hanno trovata stesa a terra priva di sensi. I due, consci della gravità della situazione, le hanno subito prestato soccorso, portandola in ospedale; qui, i dottori hanno comunicato loro che non c'è più tempo da perdere: se non si sottoporrà quanto prima al trapianto di midollo, allora Bahar non riuscirà a sopravvivere. Arif e Ceyda sono disperati...

Arif disperato... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar sembra stare un po' meglio, anche se il tempo stringe e sembra non esserci una soluzione. Infatti, al momento la sola donatrice compatibile è Sirin, la quale, però, non è reperibile. Infatti, quest'ultima ha lasciato casa per trovare rifugio da Suat, con il quale ha stretto un'inquietante alleanza, ed ha fatto perdere le sue tracce. Arif e Ceyda temono il peggio, consci del fatto che la vita della loro amata amica sia appesa ad un filo. Lui, in particolar modo, è pronto a tutto pur di riuscire a salvarla, visto che ne è perdutamente innamorato... ed ora sta per dimostrarglielo.

Arif bacia Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 15 settembre 2025 de La forza di una donna

Arif vuole stare accanto a Bahar adesso più che mai, perché è determinato a non farla sentire sola in questo momento così delicato. Dopo averle dichiarato tutto il suo amore, le dà un bacio sulle labbra. Come reagirà lei? Bahar le fa una promessa: lotterà con tutta se stessa per restare in vita, e lo farà sia per lui che per Nisan e Doruk. Questi ultimi, nel mentre, sono piuttosto ansiosi e nervosi per l'assenza prolungata della mamma, tanto che arrivano ad avere un'accesa discussione. Per fortuna, Arif sopraggiunge in tempo ed interviene per sedare gli animi. Purtroppo, poco dopo arriva una telefonata che renderà il clima ancora più pesante: Jale chiama Hatice per avvisarla del fatto che le condizioni di Bahar stiano peggiorando...

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15:30.