TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna Anticipazioni 15 settembre 2025: Arif e Bahar si baciano!
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 15 settembre 2025: Arif e Bahar si baciano!

Francesca Simone
6

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 15 settembre 2025 su Canale 5. Tra Arif e Bahar finalmente scatta il bacio!

La forza di una donna Anticipazioni 15 settembre 2025: Arif e Bahar si baciano!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 15 settembre 2025 alle 15.30 circa, Arif, dopo averle confessato il suo amore, bacia Bahar. Lei gli promette che lotterà fino alla fine per lui e per i figlioletti. Intanto, Nisan e Doruk, destabilizzati dall'assenza di Bahar, litigano piuttosto animatamente. Arif, rientrato dall'ospedale, riuscirà a riportare la pace in casa. Tuttavia, la tensione torna alta quando Jale chiama Hatice per darle una brutta notizia...

La forza di una donna: Bahar cade dalle scale...

Bahar ha avuto un brutto incidente. La poverina, da tempo claudicante e debole a causa della sua grave malattia, è caduta dalle scale. Per fortuna, poco dopo Arif e Ceyda l'hanno trovata stesa a terra priva di sensi. I due, consci della gravità della situazione, le hanno subito prestato soccorso, portandola in ospedale; qui, i dottori hanno comunicato loro che non c'è più tempo da perdere: se non si sottoporrà quanto prima al trapianto di midollo, allora Bahar non riuscirà a sopravvivere. Arif e Ceyda sono disperati...

Arif disperato... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar sembra stare un po' meglio, anche se il tempo stringe e sembra non esserci una soluzione. Infatti, al momento la sola donatrice compatibile è Sirin, la quale, però, non è reperibile. Infatti, quest'ultima ha lasciato casa per trovare rifugio da Suat, con il quale ha stretto un'inquietante alleanza, ed ha fatto perdere le sue tracce. Arif e Ceyda temono il peggio, consci del fatto che la vita della loro amata amica sia appesa ad un filo. Lui, in particolar modo, è pronto a tutto pur di riuscire a salvarla, visto che ne è perdutamente innamorato... ed ora sta per dimostrarglielo.

Arif bacia Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 15 settembre 2025 de La forza di una donna

Arif vuole stare accanto a Bahar adesso più che mai, perché è determinato a non farla sentire sola in questo momento così delicato. Dopo averle dichiarato tutto il suo amore, le dà un bacio sulle labbra. Come reagirà lei? Bahar le fa una promessa: lotterà con tutta se stessa per restare in vita, e lo farà sia per lui che per Nisan e Doruk. Questi ultimi, nel mentre, sono piuttosto ansiosi e nervosi per l'assenza prolungata della mamma, tanto che arrivano ad avere un'accesa discussione. Per fortuna, Arif sopraggiunge in tempo ed interviene per sedare gli animi. Purtroppo, poco dopo arriva una telefonata che renderà il clima ancora più pesante: Jale chiama Hatice per avvisarla del fatto che le condizioni di Bahar stiano peggiorando...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 20 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15:30.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita del loro primo figlio: benvenuto, Liam!
news VIP Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita del loro primo figlio: benvenuto, Liam!
Wanda Nara, rivelazioni su Mauro Icardi e Maxi Lopez: che richieste le hanno fatto
news VIP Wanda Nara, rivelazioni su Mauro Icardi e Maxi Lopez: che richieste le hanno fatto
La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2025: Manuel fissa la data delle nozze, Cruz è disgustata!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2025: Manuel fissa la data delle nozze, Cruz è disgustata!
Temptation Island, Valerio fa "ping pong" tra Sarah e Ary? L'ultima indiscrezione!
news VIP Temptation Island, Valerio fa "ping pong" tra Sarah e Ary? L'ultima indiscrezione!
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 15 settembre 2025: Adelaide si sposa mentre Odile bacia uno sconosciuto!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 15 settembre 2025: Adelaide si sposa mentre Odile bacia uno sconosciuto!
Forbidden Fruit Anticipazioni 15 settembre 2025: Zeynep sospetta di Alihan. Che cosa le nasconde?
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 15 settembre 2025: Zeynep sospetta di Alihan. Che cosa le nasconde?
Samira Lui in lacrime a Verissimo per il padre: "Non l'ho mai conosciuto. Spero un giorno di poterlo incontrare" (VIDEO)
news VIP Samira Lui in lacrime a Verissimo per il padre: "Non l'ho mai conosciuto. Spero un giorno di poterlo incontrare" (VIDEO)
Uomini e Donne, la velina Beatrice Coari fidanzata con un ex corteggiatore: ecco di chi si tratta
news VIP Uomini e Donne, la velina Beatrice Coari fidanzata con un ex corteggiatore: ecco di chi si tratta
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV