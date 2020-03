Il Segreto Anticipazioni 20 marzo 2020: Stai attento Prudencio! L'Ortega rischia la vita

Anticipazioni TV

Pablo Armero obbliga Prudencio a riscuotere un prestito da un certo Dionisio ad Arsenio.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Segreto di domani – venerdì 20 marzo 2020 – non c'è pace per Prudencio. Poco dopo la sua notte di nozze, l'usuraio Pablo Armero, lo obbliga a riscuotere il prestito di un certo Dionisio ad Arsenio. L'Ortega dovrà mentire ancora una volta a sua moglie. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 16.40 su Canale5.

Prudencio ancora in pericolo in questa puntata de Il Segreto del 20 marzo 2020

Non c'è nulla da fare. Prudencio non riesce a liberarsi della morsa di Pablo Armeno. L'usuraio continua a dargli il tormento e non è disposto ad aspettare altro tempo per avere indietro i soldi che gli ha prestato. Per saldare il conto, impone all'Ortega di recarsi da Arsenio, per riscuotere il prestito di un certo Dionisio. Prudencio dovrà lasciare Puente Viejo proprio poco tempo dopo la notte di nozze con Lola. La ragazza sarà così costretta a vedere suo marito partire per un viaggio d'affari e i suoi sospetti aumenteranno. Perché suo marito continua a tenerle nascosti dei segreti?

Il Segreto: Carmelo sconvolto dalla vera identità di Garcia Morales

Si poteva pensare tutto fuorché che Garcia Morales volesse vendicarsi di Fernando. Il sottosegretario, che ha fatto credere a tutti di essere un alleato del Mesia, è in realtà arrivato in paese per dare una lezione al figlio di Olmo. Secondo il Morales – zio di Maria Elena – è stato Fernando a uccidere sua nipote e deve pagarla cara. Di certo non ha nulla contro gi abitanti di Puente Viejo e non avrebbe mai avvelenato le acque. Carmelo è sconvolto dalla confessione e ora i suoi dubbi cominciano a tormentarlo davvero: chi è l'uomo che ha ucciso Meliton e che ha provato a liberarsi anche di lui e dei suoi amici?

Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.40.