If you Love Anticipazioni Ultima Puntata 5 settembre 2025: Lieto fine per Ates e Leyla?

Le Anticipazioni dell'Ultimo Episodio di If you Love in onda il 5 settembre 2025 su Canale 5 ci dicono che il finale di questa soap opera turca ci farà emozionare. Ecco che cosa succederà!

Ci siamo: ecco che cosa accadrà nel gran finale di If you love! Grazie alle anticipazioni di questa soap opera turca di Canale 5 scopriamo che, nell'ultima puntata in onda il 5 settembre 2025 alle 15:05, Ilgaz chiama Ates per avvisarlo di aver scoperto che Umut era in combutta con Oran per prendere il controllo dell'azienda. Nonostante ciò, il rosso non cambia idea sul suo imminente viaggio. Due giorni dopo, anche Leyla ed il resto della banda lasciano la villa. In un secondo momento, assistiamo all'udienza per la custodia dei bambini. Ilgaz, Aydos e Berit dichiarano che desiderano stare con Ates, il quale, però, non è presente in aula. Allora, la protagonista afferma che vorrebbe che loro andassero a vivere con lei, e all'improvviso arriva Ates con dei documenti in mano...

If you Love: Ates non resterà in Turchia...

Ilgaz ha scoperto la verità sulla corruzione di Umut. La giovane ha sentito Fusun minacciarlo, e, dopo averne parlato con Baris, decide di fare una telefonata ad Ates per metterlo al corrente. Il rosso la sta ad ascoltare mentre gli confessa che il loro fratello maggiore era in combutta con un tale di nome Oran per prendere il controllo dell'azienda, però poi le dice che ormai ha le mani legate, visto che è in partenza per la Spagna. Ilgaz, preda dello sconforto, lancia il cellulare e stringe Aydos e la piccola Berit in un forte abbraccio...

Leyla è triste... Ecco che cosa succederà nell'episodio finale di If you Love

Dopo due giorni, anche Leyla ed il resto della banda salutano Ilter e lasciano villa Arcali. Finalmente, la mora ha recuperato il rapporto con sua madre, anche se traspare ancora una grande tristezza sul suo volto: colmato un vuoto nella sua vita, se ne è subito formato un altro, poiché Ates le manca davvero molto. Infatti, benché sia follemente innamorata del marito, Leyla non se l'è sentita di seguirlo e di conseguenza abbandonare sia Firuze che Ilgaz, Aydos e Berit. In fin dei conti, a breve si terrà l'udienza per la loro custodia, e non vuole che si sentano soli...

Il giorno dell'udienza, nelle Anticipazioni dell'ultima puntata del 5 settembre 2025 di If you Love

Il giorno dell'udienza è arrivato. In aula sono tutti presenti, fatta eccezione per Ates. Quando il giudice interpella Ilgaz, Aydos e Berit per sapere con chi vorrebbero andare a vivere, i tre fanno proprio il nome del rosso; tuttavia, non essendo lì Ates, i tre non possono essere accontentati. Allora prende la parola Leyla, la quale chiede la possibilità di poter badare a loro. All'improvviso, sopraggiunge il protagonista, con un fascicolo in mano: sono le prove schiaccianti contro Umut. Che cosa accadrà a questo punto? Ates e Leyla riusciranno ad ottenere la custodia dei ragazzini e a conquistare l'ambito lieto fine?

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.