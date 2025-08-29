Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di If you Love in onda il 30 agosto 2025 su Canale 5: Bide indaga per smascherare Fusun, e Leyla per rintracciare sua madre... ma l'impresa è ardua per entrambe!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 agosto 2025 alle 14:30, durante la vacanza organizzata con i bambini, Ates e Leyla stanno faticando molto per tenere a freno gli impulsi. Intanto, Bige continua ad indagare su Fusun. Successivamente, Firuze propone a Leyla un contratto esclusivo, e le chiede di risponderle quanto prima. Tuttavia, la giovane ha la teste altrove: ha ottenuto da Ates l'indirizzo di una donna che potrebbe avere informazioni su sua madre. Purtroppo, però, non riuscirà a scoprire niente...

If you Love: Ates e Leyla non tengono a bada gl impulsi...

Benché non possano, Ates e Leyla sarebbero pronti a procedere con il divorzio. Dopo che si sono sposati, lui l'ha smascherata davanti a tutti gli invitati al loro matrimonio, ormai conscio del fatto che lei sia una truffatrice. Allora, inevitabilmente, si sono ritrovati a prendere le distanze; tuttavia, per il bene dei fratellini, stanno fingendo di essere una coppia felice. Così, durante una vacanza organizzata con Ilgaz, Aydos e Berit, sono costretti a trascorrere del tempo insieme; stare a stretto contatto, però, non fa altro che risvegliare i loro impulsi, che fanno molta fatica a soffocare: l'attrazione è alle stelle!

Bige indaga su Fusun... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Bige continua ad avere dei forti sospetti su Fusun. L'amica di Ates - che in verità ne è follemente innamorata - non fa che pensare che la donna abbia creato la sua nuova collezione imbrogliando. Proprio in nome di questo atroce dubbio, Bige, che ha avuto un'intuizione, si sta mettendo ad indagare affinché la verità possa venire a galla quanto prima. Allora, la mora confronta i disegni di Fusun con i bozzetti della defunta Julide Arcali, l'adorata mamma del nostro protagonista. Bige riuscirà a scoprire che costa sta combinando la perfida zia?

Leyla ad un passo dal ritrovare la madre, nelle Anticipazioni della puntata del 30 agosto 2025 di If you Love

Firuze avanza un'allettante proposta a Leyla. Si tratta di un contratto esclusivo, e vorrebbe una risposta nell'immediato. La giovane, però, ha la testa da tutt'altra parte. Ates, infatti, le ha fornito un indirizzo di una donna che potrebbe sapere qualcosa su sua mamma. Impaziente di parlarle a quattr'occhi, Leyla, insieme a Meryem, si affretta a raggiungere questa persona. Purtroppo, non otterrà le informazioni che sperava: Sebnem ed Haldun si rifiuteranno di aprire bocca. La poverina, nervosa come non mai, va a rifugiarsi tra le braccia del marito, con cui sfoga la sua frustrazione per aver fatto l'ennesimo buco nell'acqua...

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.