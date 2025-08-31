TGCom24
If you Love Anticipazioni 1° settembre 2025: Ilgaz e Baris inchiodano Fusun!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di If you Love in onda il 1° settembre 2025 su Canale 5: Ilgaz e Baris trovano le prove per incastrare Fusun!

If you Love Anticipazioni 1° settembre 2025: Ilgaz e Baris inchiodano Fusun!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° settembre 2025 alle 15:05,Ates dice a Leyla di voler partire per l'estero, dal momento che ha perso la custodia dei fratellini. Inoltre, le chiede di seguirlo. Lei, nonostante non vorrebbe separarsene, non è sicura di volersene andare proprio ora che sta per ritrovare la madre. Intanto, la nuova tata, Gonul, continua a scontrarsi con Aydos e Berit. Ilgaz e Baris, invece, trovano i disegni trafugati da Fusun ed inviano tutte le prove a Leyla...

If you Love: Ilgaz, Aydos e Berit affidati ad Umut...

Ormai Ilgaz, Aydos e Berit sono stati affidati ad Umut, con grande dispiacere di Ates e Leyla: questi ultimi si sono davvero affezionati ai tre ragazzini. Inoltre, temendo che l'altro non fosse in grado di accudirli a dovere, Ates e Leyla sono andati a trovarli; così, hanno scoperto che Umut se la cava piuttosto bene, e che la nuova tata assunta da Fusun, Gonul, non rende loro le cose semplici, severa com'è. Alla luce di ciò, il rosso giunge ad un'amare conclusione, di cui sta per parlare alla moglie. Leyla non ne sarà per niente contenta...

Ates vuole partire... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Ates crede sia giunto il momento di fare i bagagli e tornare alla sua vita di prima, in Spagna. Infatti, dal momento che ha perduto la custodia di Ilgaz, Aydos e Berit, pensa che non abbia più senso la sua permanenza nella villa del defunto padre. Dopo averlo comunicato a Leyla, il giovane le chiede di partire insieme. Lei gli fa presente che lo seguirebbe ovunque, visto quanto è forte il sentimento che nutre nei suoi riguardi, ma poi aggiunge di non essere sicura di volerlo assecondare: le dispiacerebbe abbandonare i bambini, e poi sente di essere vicina al ritrovamento della madre...

Ilgaz e Baris inchiodano Fusun, nelle Anticipazioni della puntata del 1° settembre 2025 di If you Love

Gonul, la nuova tata assunta da Fusun per badare - e rimettere in riga - i ragazzini, proprio non riesce a trovare un punto d'incontro con loro. Gonul appare inflessibile, ed Aydos e Berit sono a dir poco infastiditi dai suoi modi di fare. Esasperati dalle regole ferree della signorina, i bambini arriveranno a risponderle male ed addirittura a rinchiuderla in stanza. Al contempo, Ilgaz s'introduce in casa di Fusun e, con l'aiuto di Baris, riesce ad entrare in possesso delle prove del furto da lei commesso. Il giovane immortala i bozzetti trafugati dalla perfida zia e manda foto e video a Leyla...

Scopri le anticipazioni settimanali di If you Love dal 30 agosto al 5 settembre 2025.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.

