If you Love Anticipazioni 4 settembre 2025: Addio Ates...

Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 4 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Ates dice addio a Leyla e parte per la Spagna...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 4 settembre 2025 alle 15:10, Leyla confessa ad Ates di aver ritrovato sua madre, ma lui ammette che sapeva già tutto. Dopodiché, i due si dicono addio. Il mattino seguente, Ates parte. Intanto, Yakup fa sapere a Mert che presto diventerà suo zio. Fusun, invece, minaccia apertamente Umut. Ilgaz, origliando la loro conversazione, scopre che lui era in combutta con Oran per prendere il controllo dell'azienda...

If you Love: Leyla ha ritrovato sua madre...

Leyla ha ritrovato sua madre. La giovane ha avuto un intenso confronto con Firuze, la quale è riuscita finalmente a raccontarle la sua dolorosa storia. In passato, s'innamorò dell'uomo sbagliato, una persona che la insultava e picchiava e a causa della quale perse la sua bambina. Nonostante ciò, non smise mai di cercare sua figlia. A questo punto, Firuze le ha fatto capire di essere sua mamma. Leyla ha reagito con un'esplosione di tristezza e rabbia, ma, alla fine, si è lasciata andare ad un lungo pianto tra le braccia di Firuze...

Ates parte... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Leyla sta raccontando ad Ates di aver ritrovato sua madre, e lui le dice che era già al corrente di tutto: non le ha detto niente perché non sarebbe stato giusto rovinarle un momento che era soltanto suo e di sua mamma, e che lei attendeva da anni. Dopodiché, Leyla ed Ates si stringono in un forte abbraccio, e si dicono addio per sempre. Infatti, il mattino seguente, lei resta a guardare fuori dalla finestra mentre lui sale sulla sua automobile sportiva e si mette in moto, diretto verso l'aeroporto. Intanto, Yakup comunica a Mert che presto diventerà suo zio, dato che lui e sua zia presto si sposeranno!

Ilgaz scopre la verità su Umut, nelle Anticipazioni della puntata del 4 settembre 2025 di If you Love

Fusun si presenta a casa di Umut con il suo solito stucchevole - e finto - entusiasmo nel rivedere i nipotini. Rimaste sole, però, la donna affronta a brutto muso Ilgaz, dicendole di aver capito che è stata lei ad incastrarla per il furto dei bozzetti di Julide Arcali. Poco dopo, Fusun prende da parte anche il nipote più grande per minacciarlo: se non le permetterà di tornare a lavorare alla casa di moda, lei informerà Ates del fatto che lui fosse in combutta con Oran per prendere il controllo dell'azienda. Umut si vede a costretto a cedere al ricatto, ignaro del fatto che Ilgaz sia in ascolto...

