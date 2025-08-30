TGCom24
If you Love
If you Love
Anticipazioni TV

If you Love Anticipazioni 31 agosto 2025: Ates vicino alla verità, Ilgaz e Baris si rivedono e...

Francesca Simone

Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 31 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Ates è ad un passo dalla verità sulla madre di Leyla, mentre Ilgaz accetta di rivedere Baris...

If you Love Anticipazioni 31 agosto 2025: Ates vicino alla verità, Ilgaz e Baris si rivedono e...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 31 agosto 2025 alle 14:35, Ates viene a sapere che la madre di Leyla si chiama Zeynep, ed il suo sospetto è che potrebbe trattarsi di Firuze. Allora, lui suggerisce alla moglie di dargli del tempo per indagare prima di rispondere all'offerta che le ha fatto la donna. In seguito, Ates e Leyla, in pensiero per i bambini, vanno a trovarli. Con grande sorpresa scoprono che Umut non se la cava male, ma che la nuova tata, Gonul, è un po' troppo severa. Intanto, Ilgaz accetta di rivedere Baris...

If you Love: L'intuizione di Ates...

Firuze ha fatto un'interessante proposta a Leyla, offrendole un contratto esclusivo, e le ha chiesto di darle una risposta quanto prima. La giovane, però, aveva la testa altrove, perché Ates le aveva fatto recapitare l'indirizzo di una donna che, almeno apparentemente, doveva avere delle importanti informazioni su sua madre. Allora, Leyla si è affrettata a raggiungerla per poterle parlare a quattr'occhi quanto prima, ma, purtroppo, non è riuscita ad ottenere ciò che sperava. Dopo che la moglie si è sfogata con lui, Ates ha fatto una scoperta degna di note: la mamma di Leyla si chiama Zeynep. A questo punto, il rosso ha un'illuminazione...

Ates vicino alla verità... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Ates, a fronte di tutte le informazioni raccolte finora, pensa di aver capito chi sia la madre di Leyla. Secondo il ragazzo, la persona in questioni altri non è che Firuze. A questo punto, Ates preferisce non parlarne subito con l'amata, temendo di poterla illudere; tuttavia, le dà un prezioso consiglio: dovrebbe pazientare prima di rispondere all'offerta che le ha fatto la donna. Il rosso ha bisogno di un po' più di tempo per indagare e fare in modo che finalmente la verità venga a galla... ma siamo sicuri che alla fine sarà in grado di centrare l'obiettivo?

Ilgaz rivede Baris, nelle Anticipazioni della puntata del 31 agosto 2025 di If you Love

Ates e Leyla non fanno che pensare ai ragazzini, temendo che non siano felici. Da quando non sono più loro ad accudire Ilgaz, Aydos e soprattutto la piccola Berit, i due hanno il forte timore che Umut non sia all'altezza di rimpiazzarli. Ates e Leyla vanno a trovarli, e - con grande stupore - si rendono conto che, invece, il fratello maggiore del primo se la cavi piuttosto bene. D'altra parte, a rovinare la quiete famigliare ci sta pensando Gonul, la nuova e severissima tata assunta da Fusun. Nel mentre, Ilgaz si dice pronta ad incontrare Baris, che ha insistito tanto affinché si rivedessero. Così, gli innamorati si riappacificano...

Scopri le anticipazioni settimanali di If you Love dal 30 agosto al 5 settembre 2025.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.

If you Love
If you Love
