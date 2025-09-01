TGCom24
If you Love Anticipazioni 2 settembre 2025: Leyla ed Ates pronti a divorziare...

Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 2 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Ates consegna a Leyla i documenti per il divorzio consensuale...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 2 settembre 2025 alle 15:10, Firuze, seppur con grande difficoltà, sta per rivelare a Leyla qualcosa di importante, ma viene interrotta dall'arrivo della famiglia di Mert: Meryem sta per annunciare il suo fidanzamento ufficiale. La madre del futuro sposo, però, si dimostra piuttosto indisponente nei riguardi della futura nuora, rendendo tutto più complicato. Intanto, Bige fa sapere ad Umut che sta per partire. Leyla, invece, consegna ad Ates i bozzetti di sua madre, e lui le consegna i documenti per il divorzio...

If you Love: Firuze sul punto di confessare...

Leyla e Firuze stanno avendo un interessante faccia a faccia. La giovane domanda schiettamente alla donna per quale ragione si sia presentata al suo matrimonio, dato che l'aveva mai vista prima; a questo punto, Firuze prende coraggio per farle una rivelazione. Seppur con grande difficoltà, la signora sta per dirle qualcosa di molto importante, ma viene interrotta dall'arrivo improvviso di Meyrem. Quest'ultima, evidentemente agitata, trascina via Leyla con sé: a breve dovrà accogliere i famigliari di Mert, affinché possano ufficializzare il loro fidanzamento!

Meryem e Mert si fidanzano... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Yakup ed Ilter accolgono la madre, il padre e la zia di Mert. Quest'ultimo è emozionatissimo: sta aspettando la sua amata con una fascio di fiori ed un sorriso teso stampato sul volto. Purtroppo, sua mamma non contribuirà a distendere un po' il clima, anzi. La signora si dimostrerà sin da subito una persona che non si accontenta tanto facilmente: arriverà persino a dire che avrebbe preferito Leyla come sua futura nuora piuttosto che Meryem. Nonostante l'atteggiamento indisponente della donna, alla fine il fidanzamento verrà comunque ufficializzato!

Ates e Leyla pronti al divorzio, nelle Anticipazioni della puntata del 2 settembre 2025 di If you Love

Bige è pronta a partire. La giovane spiega ad Umut di aver preso questa decisione perché desiderosa di ricominciare altrove quanto prima. Difronte al dispiacere dell'amico, Bige sottolinea che, in fin dei conti, tra di loro non c'è mai stato niente e mai potrà esserci, visto che lei è sempre stata follemente innamorata di Ates. Parallelamente, quest'ultimo riceve la visita di Leyla. La mora deve riconsegnargli i bozzetti di sua madre Julide, mentre Ates deve consegnarle i documenti per il divorzio consensuale. A quanto pare, le loro strade stanno davvero per dividersi per sempre...

Scopri le anticipazioni settimanali di If you Love dal 30 agosto al 5 settembre 2025.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.

