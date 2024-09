Endless Love Anticipazioni Puntate dal 22 al 28 settembre 2024: Kemal pianta in asso Asu, lei si toglie la vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 22 al 28 settembre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 22 al 28 settembre 2024 su Canale 5, dalla domenica al sabato a partire dalle 14.10. Ricordiamo inoltre che questa settimana la soap verrà trasmessa anche venerdì sera e nel weekend. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Domenica 22 settembre 2024

Fervono i preparativi per il matrimonio di Asu e Kemal e lui è sempre più preda ai dubbi sulla decisione che, a breve, lo legherà per sempre alla donna. Mentre in famiglia sembra finalmente essere tornato il sereno, il Soydere propone al fratello Tarik un lavoro onesto. Asu è sconvolta dalla rivelazione di Fehime, la madre del suo promesso sposo, che le rivela che il figlio di Nihan è in realtà di Kemal, e chiede subito un confronto con il fratello Emir a casa sua, dove riposa la madre tuttora in coma.

Dopo le agghiaccianti rivelazioni del medico di sua madre, Emir affronta il padre Galip ma lui cerca di persuaderlo a non dare scandalo, dato che un attacco a lui equivarrebbe ad un attacco a tutto il loro impero già in crisi. Ayhan ha vinto la scommessa contro Leyla e le ha strappato un invito a cena, che ora si godono insieme quando Nihan, senza preavviso, si presenta alla porta della donna con Deniz, mentre poco dopo sopraggiunge in casa anche Kemal. Nihan fa ascoltare al Soydere la registrazione che ha fatto di nascosto ad Emir e Hakan, nella quale l’uomo ordina al commissario di arrestare l’uomo che avrebbe dovuto far scappare Ozan dal Paese una volta evaso di prigione. Ma c’è di più, ovvero una seconda registrazione in cui Emir dà un appuntamento ad uno sconosciuto per parlare del Sezin. Così, Nihan e Kemal decidono che seguiranno Emir all’appuntamento ma, per ora, si godono la cena a casa di Leyla, dove la Sezin rimane a dormire insieme alla piccola Sezin. Nella notte, Kemal entra in camera per riportare il telefono a Nihan.

Nihan teme che Emir abbia sospetti su di lei e che abbia scoperto che stia aiutando Kemal ad indagare sulla morte di Ozan. Così, spaventata, cerca di allontanare il Soydere nonostante provi per lui sentimenti ancora forti. Nel frattempo, Fehime si reca a casa di Asu e la trova in lacrime, scoprendo che Kemal l'ha lasciata poco prima delle nozze. La sorella di Emir teme che il suo fidanzato possa riavvicinarsi a Nihan e teme per la sua incolumità, così Fehime la sprona a non rinunciare facilmente al figlio.

Puntata in onda Lunedì 23 settembre 2024

Emir rivela al padre il suo piano per attaccare Kemal e farlo cadere in trappola ma ignora che, proprio nello stesso momento, il Soydere insieme ad Ayhan sta organizzando un piano per conquistare la fiducia di Reshat Salkin. Nihan, invece, confessa a Leyla che Kemal l'ha baciata e la donna ricorsa alla Sezin tutti i pericoli a cui potrebbe esporre sé stessa e Deniz a causa di questo riavvicinamento. Sconfortata, Asu incontra Nihan per scoprire se Kemal ha voluto annullare il matrimonio per colpa sua.

Puntata in onda Martedì 24 settembre 2024

Kemal inizia ad indagare sul commissario Hakan scoprendo che, nonostante le sue risorse economiche siano limitate, è riuscito a pagare un costoso intervento chirurgico al fratello. Possibile che Emir lo abbia aiutato per poi costringerlo a ricambiare il favore? Kemal si accorge che il nuovo autista di Nihan è proprio il fratello di Hakan e crede che sia stato scelto da Emir così da controllare gli spostamenti della moglie. Informata del fatto, Nihan coglie l'occasione di mantenere la promessa fatta a Fehime, e si tiene ben distante dal Soydere.

Puntata in onda Mercoledì 25 settembre 2024

Mentre Nihan si sforza di far funzionare il matrimonio con Emir dopo aver scoperto lo scontento del marito, Banu ascolta di nascosto una telefonata di Zeynep e scoppia una discussione molto violenta tra le due, sedata da Fehime che prende le difese della figlia. Dopo essersi accordato con Kemal, Ayhan pianifica il sequestro di Reshat. La sua sparizione allarma Emir, che ordina a Tufan di trovarlo al più presto.

Puntata in onda Giovedì 26 settembre 2024

Asu è sconvolta, disperata per essere stata piantata in asso da Kemal prima delle nozze e suo fratello Emir vuole aiutarla. Per farlo, l'uomo chiede ai giornali di pubblicare la falsa notizia che sua sorella è in attesa di un figlio dal Soydere, ma questa mossa avrà effetti indesiderati. Pensando che sia stata proprio Asu a mettere in giro queste voci, Kemal si infurierà con lei facendole notare che non è questo il modo per riconquistarlo. Nel frattempo, Zeynep incontra Hakan di nascosto ma viene sorpresa sul fatto dalla madre che diventa una vera e propria furia. Così, per giustificare la sua assenza dall'asilo dove lavora, Zeynep spiega a Fehime di averle nascosto tutto perché la relazione con Hakan è ancora nuova e, prima di dire qualcosa in famiglia, voleva essere sicura dei propri sentimenti.

Puntata in onda Venerdì 27 settembre 2024

Zeynep prega sua madre di non dire nulla della relazione con Hakan ai fratelli, mentre Galip riceve un'altra segnalazione dall'agenzia ispettiva di Kemal perché il progetto, per il quale ha vinto l'appalto, presenta ancora importanti irregolarità. Così Galip, d'accordo con il figlio, finge di arrabbiarsi molto con Kemal per poi informare Emir del successo ottenuto con quella finta scenata.

Puntata Serale in onda Venerdì 27 settembre 2024

Dal momento che ha tradito Kemal, Emir vuole far partire al più presto Reshat e gli consegna una valigetta piena di denaro. Galip, nello stesso momento, ha accettato di inscenare il proprio rapimento e si fa trovare da Kemal nel magazzino di Zehir. Nihan, invece, segue suo marito e arriva nel magazzino dove si sta tenendo lo scambio tra Emir e Reshat ma, inavvertitamente, fa rumore e mette in allarme i due uomi che si mettono alla ricerca dell’intruso. Nella fuga, Nihan si chiude in fretta e furia nella ghiacciaia e rimane bloccata dentro, tentando di chiamare Kemal prima che sopraggiunga l’ipotermia. Il Soydere, tuttavia, è in un momento delicato dato che la polizia sta per sopraggiungere e lui deve dimostrare di non essere coinvolto nel (falso) rapimento di Galip. Pur essendo consapevole di mettersi in cattiva luce, Kemal abbandona il magazzino e corre da Nihan mentre Asu decide di commettere un gesto estremo, togliendosi la vita per essere stata abbandonata da Kemal .

Nihan risponde alla telefonata di Asu e riesce a soccorrerla e portarla in clinica, dove riceve una chiamata da Emir, che la costringe a rivelargli il nome della clinica in cui si trovano. Emir vuole tendere una trappola a Kemal e chiama la polizia per segnalare la sua posizione, ma il piano va in fumo: il Soydere è già fuggito dell’ospedale. Kemal e Zehir si incontrano per capire in che modo sono stati presi in giro e capiscono che qualcuno deve aver falsificato la firma di Zehir per intestargli il magazzino dove è stato ritrovato Galip. Kemal chiede rifugio a Ayhan e Nihan, preoccupata per lui, lo raggiunge insieme a Leyla per convincerlo a usare le registrazioni che lo potrebbero scagionare. Kemal, tuttavia, non vuole cedere perché metterebbe in pericolo la Sezin, ed elabora un nuovo piano per salvarsi. Mentre Galip suggerisce alla polizia di cercare il Soydere da Ayhan, Zeynep assiste alla conversazione .

Mentre è nascosto nel deposito di Ayhan, Kemal confessa tutta la verità a Nihan e ammette che avrebbe voluto fuggire con lei per costruirsi una famiglia. Pur promettendogli di rimanere al suo fianco, Nihan lo spinge a riflettere anche sull'amore che prova per Asu. Nel frattempo, Zeynep arriva in ospedale per parlare con Emir e lo trova a parlare, con fin troppa confidenza con Asu, cosa che la porta a credere che tra i due vi sia un flirt clandestino. Quando, furiosa, minaccia di raccontare tutta la verità, Emir compra il suo silenzio facendole intendere di sapere tutto la verità sulla morte di Ozan.

Puntata in onda Sabato 28 settembre 2024

Se Hakan non gli fornirà i filmati del rapimento di Galip, Kemal è pronto a compromettere il commissario facendo pubblicare un articolo rivelazione sul suo conto. Nel filmati di cui è entrato in possesso, Kemal individua uno dei finti rapitori e lo scova con l’aiuto di Ayhan e Zehir, costringendolo a confessare tutto alla polizia così da scagionarlo. Anche Fehime scende in campo per aiutare il figlio e minaccia Emir di rivelare tutta la verità su Deniz se non ritirerà le accuse contro Kemal.

Sospettando che tra lei e Kemal ci sia un ritorno di fiamma, Emir mette alla prova Nihan. Nel frattempo, Leyla e Ayhan sono sempre più intimi e, mentre lui usa ogni pretesto per poterla andare a trovare, lei mostra di gradire le attenzioni. Zehir e l’avvocato del Soydere incastrano gli uomini che hanno partecipato al finto rapimento di Galip e li costringono a confessare che è stata tutta una montatura. Messo alle strette, Hakan comunica a Emir che non ci sono più prove sufficienti per continuare le indagini e che dovrà archiviare il caso. Mentre Asu è in convalescenza, Zeynep non perde occasione per insinuare che tra lei e Emir vi sia del tenero. Kemal si reca a trovare Asu e, sebbene inizialmente sembri voler restare fermo sulle proprie decisione, alla fine ammette che c’è una piccola speranza per un ritorno di fiamma. Prima di andare via, tuttavia, l’attenzione del Soydere cade su una particolare borsa che ha già notato a casa di Tufan e chiede a Leyla di indagare, per capire quanti pezzi sono stati venduti in città.

Spinto da Zeynep, Hakan incontra la giornalista che ha scritto della gravidanza di Asu e le fa confessare, mentre registra la conversazione, che è stato Emir a chiederle di farlo. Zeynep consegna la registrazione a Kemal, così da farlo riappacificare con Asu. Nel frattempo, Kemal ha scoperto che la data della morte dei genitori della ex promessa sposa è stata falsificata e intuisce che potrebbe essere proprio lei la sorella di Emir, mettendo in allerta Nihan, Leyla e Ayhan. Per avere conferme concrete, Leyla e Ayhan viaggiano fino alla città dove la signore Mujgan ha partorito.

