Endless Love Anticipazioni 24 settembre 2024: Kemal fa una scoperta sconvolgente su Hakan!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono scioccanti. Nell'episodio in onda il 24 settembre 2024, alle 14:10, Kemal sta indagando su Hakan e scopre che, nonostante lui non abbia grandi possibilità economiche, ha finanziato un costosissimo intervento chirurgico per il fratello. Il sospetto dell'ingegnere è che Emir lo abbia aiutato così da potergli poi chiedere un favore in cambio al momento giusto. Inoltre, il Soydere si accorge che il nuovo giovane autista di Nihan è proprio il fratello del commissario, ed ipotizza che l'imprenditore lo stia sfruttando per monitorare tutti gli spostamenti della moglie. Informata, la Sezin tenta di mantenere le distanze dall'amato, come tra l'altro aveva promesso a Fehime...

Endless Love Anticipazioni: Kemal sospetta di Hakan...

Kemal ha cominciato a nutrire dei forti sospetti su Hakan. Il giovane era convinto che il commissario fosse un uomo di legge in piena regola, ma è giunto alla conclusione che, forse, si fosse fatto un'idea sbagliata. Così, mentre collabora con Ayhan per mettere in atto una strategia per conquistare la fiducia di Reshat Salkin, il Soydere comincia ad indagare anche sul conto di Hakan...

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa una scoperta su Hakan...

Kemal sta per fare una scoperta a dir poco bizzarra su Hakan. Quest'ultimo, pur non avendo delle grandi possibilità economiche, di recente è stato in grado di finanziare un costosissimo intervento per il fratello. Dove ha trovato tutto questo denaro? L'ingegnere non ha alcun dubbio: deve essere stato Emir ad aiutarlo, per poi potergli chiedere un favore in cambio al momento opportuno, come suo solito...

Kemal smaschera Hakan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 24 settembre 2024

Oltre ad aver appena scoperto che Hakan ha sborsato una cifra astronomica per finanziare l'intervento del fratello, pur non essendo benestante, Kemal sta anche per accorgersi del fatto che il nuovo autista di Nihan è proprio il fratello del poliziotto. Il sospetto del protagonista è che Emir lo stia sfruttando per monitorare tutti gli spostamenti di sua moglie. Messa al corrente di ciò, la Sezin, già timorosa che il marito potesse entrare a conoscenza del suo riavvicinamento al Soydere e di conseguenza arrivare a punirla, prende una decisione: dovrà mantenere ancora di più le distanze dal suo amato ex fidanzato, per quanta fatica le costerà. La posta in gioco, in fin dei conti, è troppo alta.

