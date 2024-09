Endless Love Anticipazioni 25 settembre 2024: Tra Zeynep e Banu scoppia una violenta lite. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 25 settembre 2024 su Canale 5: Banu e Zeynep si scontrano violentemente!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 settembre 2024, alle 14:10, Nihan si sta sforzando di far funzionare il matrimonio con Emir, il quale continua a pretendere di più da lei. Intanto, Banu ascolta di nascosto una telefonata di Zeynep, e da qui esplode tra di loro una violenta lite. Interviene Fehime, la quale prende le parti di sua figlia. Ayhan, invece, d'accordo con Kemal, pianifica il sequestro di Reshat. Quando l'uomo scompare, Emir ordina immediatamente a Tufan di rintracciarlo...

Endless Love Anticipazioni: Nihan fa un grande sforzo...

Nihan ha il forte timore che Emir possa entrare a conoscenza del suo riavvicinamento a Kemal. In questo caso, infatti, il marito non esiterebbe a fargliela pagare, magari togliendole di nuovo la piccola Deniz. Terrorizzata al solo pensiero che ciò possa accadere, e scoperto che Emir potrebbe sfruttare il suo giovane autista per monitorare ogni suo spostamento, la pittrice ha deciso di prendere ancora di più le distanze dall'amato, e, parallelamente, di sforzarsi a far funzionare il suo matrimonio con il consorte, che pretende sempre di più...

Endless Love Anticipazioni: Banu contro Zeynep!

Dal momento in cui ha scoperto che Emir ha fatto un importante versamento di denaro a favore di Banu, Zeynep è entrata in contrasto con lei, follemente innamorata dell'amante com'è. Infatti, la mora ha iniziato a sospettare che tra Emir e la sua ex amante ci fosse ancora del tenero. Così, non appena s'incontrano, Zeynep e Banu si scontrano. Ora, ad esempio, dopo che quest'ultima ha origliato una sua telefonata, la cognata va su tutte le furie. Ne consegue un'accesa discussione, che culmina con l'arrivo di Fehime, la quale si affretta a prendere le parti di Zeynep!

Kemal fa rapire Reshat, nelle Anticipazioni di Endless Love del 25 settembre 2024

Kemal, con l'aiuto di Ayhan, ha messo in atto una strategia per riuscire a conquistare una volta per tutte la fiducia di Resha Salkin: il suo obiettivo è quello di stare un passo avanti ad Emir. Proprio per questo motivo, ora i due procedono con un'altra fase del piano. Infatti, sempre d'accordo con il Soydere, Ayhan sta architettando nei minimi dettagli il rapimento dell'uomo. Nel momento in cui Reshat scompare nel nulla, lo spregevole imprenditore comincia seriamente a preoccuparsi. In preda la panico, Emir ordina a Tufan di rintracciare l'uomo!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.