Endless Love Anticipazioni 26 settembre 2024: Asu aspetta un figlio da Kemal!

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 26 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che sul giornale esce una notizia clamorosa: Asu è incinta!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sconvolgeranno. Nell'episodio in onda il 26 settembre 2024, alle 14:10, Asu è disperata perché Kemal l'ha lasciata. Emir prende in mano la situazione, e prova ad aiutarla facendo uscire sul giornale la notizia che lei aspetta un figlio dal suo ormai ex promesso sposo. Quando il Soydere lo viene a sapere va su tutte le furie, perché pensa che sia stata proprio Asu a diffondere la notizia falsa nel tentativo di riconquistarlo. Intanto, Zeynep vede di nascosto Hakan, ma viene sorpresa da Fehime, che entra improvvisamente nel bar dove loro due si erano appena incontrati. Per giustificarsi, Zeynep si affretta a dire alla madre che lei ed Hakan hanno appena cominciato a frequentarsi, e che per questo motivo aveva preferito mantenere il segreto...

Endless Love Anticipazioni: Asu è distrutta...

Asu è distrutta da dolore. Come aveva detto parlando alla lapide dello zio Hakki, le era rimasto soltanto Kemal: senza di lui, lei si sentiva del tutto sola. Purtroppo, però, ad un passo dal coronare il suo sogno d'amore, convolando a nozze con il Soydere, quest'ultimo ha deciso di fare dietrofront, annullando l'imminente matrimonio, e facendo a pezzi il suo cuore...

Endless Love Anticipazioni: Asu incinta?

Emir, appreso che Kemal ha lasciato Asu e che ora lei sta patendo le pene dell'inferno, prende in mano la situazione. Determinato a darle una mano, l'imprenditore compie una delle sue follie: paga un giornalista per far uscire sul giornale la notizia che la mora sia in dolce attesa, ed ovviamente che il bambino che porta in grembo sia il figlio dell'ingegnere. Quando lo scopre, il Soydere va su tutte le furie, certo che sia stata un'idea di Asu quella di diramare questa falsa notizia con l'obiettivo di provare a riconquistarlo...

Fehime becca Zeynep insieme ad Hakan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 26 settembre 2024

Zeynep, follemente innamorata di Emir, ha deciso di provare ad attirarlo a sé facendolo ingelosire. Pertanto, ronza sempre attorno ad Hakan. Adesso, ad esempio, i due si stanno incontrando dove si sono dati appuntamento, ossia in un bar. Peccato che qui stia per arrivare qualcuno di loro conoscenza, e che quindi li sorprenderà insieme. Fehime piomba all'improvviso nel locale, e rimane di stucco quando vede Zeynep in compagnia di Hakan. Per giustificare il fatto di non essere andata a lavorare all'asilo, così come aveva detto prima di uscire di casa, la giovane si affretta a fornire alla madre una spiegazione credibile. Zeynep dice a Fehime di aver cominciato a frequentare il commissario, ma di non averlo ancora reso noto perché si tratta di una frequentazione agli inizi...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.