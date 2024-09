Endless Love Anticipazioni 28 settembre 2024: Kemal sa che Asu è la sorella di Emir!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 28 settembre 2024, alle 14:10, Kemal minaccia Hakan di far pubblicare un articolo compromettente su di lui, se non gli fornirà i filmati del finto rapimento orchestrato da Galip ed Emir. Una volta entrato in possesso dei video, l'ingegnere li visiona ed individua uno dei finti rapitori; con l'aiuto di Zehir ed Ayhan, lo costringe con le cattive a confessare la verità alla polizia. Inoltre, al contempo, su consiglio di Nihan, Fehime minaccia Emir: se non ritirerà le accuse contro il Soydere, rivelerà a tutti la verità sulla piccola Deniz. Intanto, Zehir e l'avvocato dell'ingegnere riescono ad incastrare gli scagnozzi di padre e figlio e li costringono a vuotare il sacco. Kemal viene finalmente scagionato, ed Hakan comunica ad Emir che non può far altro che chiudere ed archiviare il caso. Asu, invece, è in convalescenza, e deve subire le insinuazioni di Zeynep, la quale è gelosa di lei. Poi, va a farle visita il suo ex fidanzato, che, nonostante la riluttanza iniziale, allude al fatto che potrebbe esserci una possibilità di tornare insieme. Prima di andarsene, il Soydere nota una dettaglio che cattura la sua attenzione. Dopodiché, Zeynep spinge Hakan a scoprire chi abbia assoldato il giornalista per pubblicare la notizia della gravidanza di Asu. La mora, entrata a conoscenza della verità, ossia del fatto che sia stato Emir, corre ad informare il fratello, sperando che in questo modo decida di perdonare l'ex promessa sposa. Tuttavia, Kemal ha iniziato a sospettare che Asu sia la sorella segreta del suo peggior nemico. Leyla ed Ayhan si stanno dirigendo a Zonguldak, luogo in cui Mujgan Kozcuoglu deve aver partorito...

Endless Love Anticipazioni: Kemal minaccia Hakan, Fehime minaccia Emir!

Incastrato da Emir e Galip, Kemal, per uscire fuori da questa brutta situazione, minaccia Hakan: farà pubblicare una articolo compromettente sul suo conto, se non gli fornirà i filmati del finto rapimento. Il commissario è costretto a cedere. Allora, entrato in possesso di questi video, l'ingegnere li visiona e riesce ad individuare uno dei finti rapitori. Con l'aiuto di Zehir ed Ayhan, il Soydere costringe il malvivente a confessare la verità alla polizia. Inoltre, parallelamente, su consiglio di Nihan, Fehime minaccia lo spregevole imprenditore: se non ritirerà le accuse contro suo figlio, rivelerà la verità sulla piccola Deniz...

Endless Love Anticipazioni: Kemal scagionato!

Finalmente, Zehir e l'avvocato di Kemal riescono ad incastrare gli uomini che hanno collaborato con Emir e Galip per far cadere in trappola il loro avversario. A questo punto, Hakan si vede costretto ad andare a parlare a quattr'occhi con il giovane che lo tiene in pugno per dargli una brutta notizia: non ha altra scelta, deve chiudere ed archiviare il caso. Il protagonista è stato scagionato, Emir è furibondo!

Kemal sospetta che Asu sia la sorella di Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 28 settembre 2024

Asu, dopo aver tentato il suicidio, è in convalescenza. Come se non bastasse, deve persino sopportare le pesanti insinuazioni di Zeynep, la quale, avendola vista parlare con Emir ed essendosi ingelosita, continua a punzecchiarla. In un secondo momento, va a far visita alla mora Kemal che, benché inizialmente sembri piuttosto sulle sue, alla fine lascia intendere che non sia da escludere la possibilità di tornare insieme. Prima di andarsene, però, nota una dettaglio bizzarro che lo spinge a farsi delle domande. Per finire, Zeynep spinge Hakan ad indagare per scoprire chi abbia pagato il giornalista per pubblicare la notizia della falsa gravidanza di Asu; appreso che si tratti di Emir, la ragazza corre ad informare il fratello, affinché perdoni l'ex fidanzata. Ciò che Zeynep non sa è che nel mentre il Soydere ha cominciato a sospettare che Asu sia la sorella segreta del suo acerrimo nemico. Pertanto, Leyla ed Ayhan si stanno recando a Zonguldak, luogo in cui Mujgan Kozcuoglu deve aver partorito...

